ワヒビが早くもブラジル戦に火をつけた。「アンチェロッティの秘密は知っているが、自分の作戦は明かさない」

モロッコ代表のモハメド・ワヒビ監督は、日曜未明に予定されるブラジル戦を前に挑戦と自信を示した。この試合はハイチ、スコットランドと同組の2026年W杯グループ3第1節だ。

試合前会見では、ナイフ・アカードとアブド・サマド・アル・ザルズーリが負傷で離脱したことを残念だと述べつつ、代役への絶対的な信頼を示した。 「選手たちは精神的にも肉体的にも準備万端だ。負傷による欠場があっても戦術は変えない。我々は明確なシステムと原則を持ち、どの相手にもそれを貫く」

ブラジルは個人もチームも高く評価されているが、我々は敬意を持ちつつも恐れず挑む。彼らの歴史に関わらず、我々の目標は変わらない。 特別な対策は取らず、いつも通り準備してきた。選手たちは自信に満ちている」と語った。

会見では、ウェヒビ監督がメディアをからかう一幕も。ブラジル代表監督について「カルロ・アンチェロッティは偉大な監督だ。彼の本は全部読んだ。明日の試合では彼の秘密を知り尽くしている私が有利だろう（笑）」と語った。

戦術については「ブラジル戦の作戦を今教えろと？我々には明確なシステムがある。なぜそんなに知りたいのか分からない。試合当日にピッチで見ろ」と語り、明言を避けた。 さらに彼は「私は運を信じない。努力と勤勉を信じ、最後は神の導きだ」と自身の哲学を語った。

ワヒビは、この試合がモロッコの真のレベルを示すと語り、ブラジルがモロッコのサッカーを尊重していることも強調した。さらに、長期的にすべての相手に敬意を示させるのが目標だと結んだ。