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ワトフォードは、シェフィールド・ユナイテッドに0-4で敗れた後にアレッシオ・ディオニージを解任し、その数日後に元ルーマニア代表監督のエドワード・ヨルダネスクを新指揮官に迎えた。48歳の同監督は、2012年にポッツォ家がクラブを引き継いで以来25人目の監督となる。低調なスタートを切り、チャンピオンシップの降格圏と勝ち点3差にいるチームを引き継ぐ。

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ヨルダネスク新監督「将来に強い自信」

ヨルダネスクはディオニージの後任に就いた。ディオニージは就任からわずか5カ月で、日曜日に解任された。ワトフォードは直近のリーグ戦10試合で7敗を喫し、土曜日にはシェフィールド・ユナイテッドに0-4で敗れていた。新監督はクラブの公式サイトに「このクラブに来ることができて、とても誇らしく、うれしい」と語った。

さらに「チームが難しい時期にあることは分かっている。ただ、ここ数日ですでに多くの試合を見ており、将来には強い自信を持っている」と続けた。

18カ月足らずで6人目の新監督

『BBC Sport』によると、ルーマニア出身のヨルダネスクは、2012年にポッツォ家がクラブを引き継いで以来25人目の監督で、18カ月足らずで6人目の新監督となる。アレクサンドル・ラドゥ、グジェゴシュ・モクリ、ミケーレ・イアンヌッチもスタッフとして加わる。

ヨルダネスクは水曜日の ブラックバーン・ローヴァーズとのチャンピオンシップの試合 をスタンドから観戦する予定で、試合ではワトフォードの元DFアドリアン・マリアッパがポール・ファーロング、ロイド・ドイリーとともに指揮を執る。試合前の時点でワトフォードは16試合でわずか4勝。アウェーでは獲得可能な勝ち点24のうち、1ポイントしか得ていなかった。

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タイトル獲得の実績

ヨルダネスクにとってワトフォードは、2025年10月にレギア・ワルシャワを離れて以来、初めて指揮を執るクラブとなる。ポーランドでの在任中にはポーランド・スーパーカップを制覇した。それ以前にはCFRクルジュをルーマニアリーグ優勝と国内カップ戦2度の優勝に導き、CSKAソフィアとステアウア・ブカレストでも指揮を執った。

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ルーマニア代表を2年半指揮し、EURO2024ではチームをベスト16に導いたが、オランダに0-3で敗れた。父は、1994年のワールドカップでルーマニア代表をベスト8に導いたアンゲル・ヨルダネスクだ。

ワトフォードで目指す安定

ヨルダネスクの最初の仕事は、土曜日のダービー戦を皮切りに、ワトフォードを降格の危機から遠ざけることだ。

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また、就任前の時点で2020-21シーズン終了以降にすでに12人の正式監督を迎えていたクラブに、安定をもたらすことも期待される。