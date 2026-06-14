ワダドの選手をめぐる問題…「CAS」はザマルクの処分取り消しを却下したのか？

ワダド・スポルティフに所属し、かつてザマルクでプレーしたモロッコ人選手サラ・マスダクの代理人ファミー・ベルハジ弁護士は、国際サッカー連盟（FIFA）に提訴されていた紛争について、選手とザマルククラブが和解したと発表した。

ムサドクは給与未払いを理由に一方的に契約を解除し、FIFA紛争解決室からザマルクに対し総額80万ドル超の賠償金を支払うよう命じる裁定を得ていた。

この判決により、クラブには2回の登録期間にわたる登録停止処分が科された。

ベルハジ氏はエジプトのスポーツ番組で「両者が和解文書に署名し、選手は6月9日にFIFAへ制裁停止に同意する申請を行った」と説明した。

なお、この執行停止は「選手には影響しない」と付け加え、ザマルクに対する制裁が解除されることを期待していると述べた。

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またベルハジ氏は「FIFA規則の専門家」と呼ばれる人々を批判し、その呼称には法的根拠がなく、これは専門の弁護士のみに関わる問題だと強調した。

さらに、CASがクラブの執行停止申し立てを却下したとの報道は「事実無根」と否定し、現時点で裁判所から決定や回答は届いていないと説明した。

過去の累積問題と今回の処分を結びつける声については「不正確」と否定した。

FIFA規則17条は、登録停止処分の前提として前科を要求しておらず、正当な理由なく、または法定期限を過ぎて契約を解除したことが処分の理由だと説明した。

過去の違反は制裁を重くする参考にはなるが、必須ではないと付け加えた。

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