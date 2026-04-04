ワダッドのフランス人監督パトリス・カルテロンは、金曜日の夕方、プリンス・モレイ・ハッサン・スタジアムで行われた「イノーイ」プロリーグ第10節の延期試合において、ファテ・ラバトが勝利に値したと認めた。

試合後の記者会見でカルテロン監督は、この敗戦は「当然の結果」だったと述べ、最近チームが直面している複雑な状況を背景に、試合開始から終了のホイッスルが鳴るまで厳しい戦いだったと指摘した。

フランス人監督は次のように説明した。「数日前から、コンフェデレーションカップ敗退が選手たちに大きな精神的打撃を与えたため、コーチ陣と共にチームのバランスを取り戻すための迅速な解決策を模索してきた。粘り強い布陣を組もうとしたが、状況を好転させるには時間が足りなかった」。

さらに彼はこう付け加えた。「チャンスを多く作り出せず、試合の大部分で組織力が欠けていた。トレーニングセッションさえも完遂できなかった。選手の半数が疲労のため最後までやり遂げられなかったからだ。チームは肉体的にも精神的にも苦しんでいるが、私は敗北を正当化するためにここにいるのではなく、次の試合に向けて迅速な解決策を見つけるためにここにいるのだ」。

ラバトのファテは、前半は両チームとも得点のない拮抗した展開となったが、後半62分にラミン・ディアキティが決勝点を挙げ、1-0で勝利を収めた。

また、この試合ではハキム・ジアシュが負傷で退場し、ワダドの苦境に拍車をかけた。

カルテロン監督は後半、均衡を取り戻すために攻撃的な交代を試みたが、その試みは得点につながらず、レッドチーム（ワダッド）での初の実戦を敗北で飾ることとなった。

この結果、ワダッドは勝ち点29で3位に留まった一方、アル・ファテ・アル・リヤディは勝ち点を18に伸ばして8位に浮上した。この勝利により順位表での地位を固めるとともに、ワダッドでの指揮官としてのキャリアをスタートさせたばかりのカルテロン監督へのプレッシャーはさらに高まった。