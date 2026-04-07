ワダッドのサポーターが激怒…カルテロン監督「これは受け入れがたい」

ワダッド・アス・リヤディは、モロッコリーグ第11節の延期試合でディフェンス・アル・ハスニ・ジャディディと1-1の引き分けに終わり、国内での不振を脱することができなかった。この結果に、フランス人監督パトリス・カルテロンは不満を露わにし、チームのサポーターたちも激怒した。

前回のファテ・リヤディ戦での敗戦後、自信を取り戻すための勝利を求められていたワダッドは、34分にラミロ・ファカのゴールで先制した。 しかし79分にPKを献上し、モアズ・ムシュタンムがこれを決めてデカリのチームが同点に追いついた。これにより、ウダドは優勝争いにおいて貴重な勝ち点2を逃すこととなった。

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「我々のミスが結果を招いた」

試合後の記者会見で、カルテロン監督は選手たちのパフォーマンスに対する失望を隠さず、チームが「リードを生かしきれなかった」こと、そして個人のミスが勝利を逃す原因となったと強調した。

フランス人監督は次のように語った。「私は非常に腹を立てている。自信が欠けていることは自覚していたが、先制点を決めることはできた。その後はミスを犯さないことが我々の使命だったのだ。」

さらに、「後半にチャンスを全く作れなかった相手にゴールを献上してしまった。これは受け入れがたいことだ。我々は最も難しい部分をこなしたものの、与えられたチャンスを活かせず2点目を奪えなかった。その結果、相手に巻き返される隙を与えてしまった」と付け加えた。

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さらに、「我々は困難な時期を過ごしているが、このような時こそ、自分たちの内面にもっと深く掘り下げ、より大きな努力をしなければならない。これが私が選手たちに伝えたメッセージだ」と続けた。

ファンの怒り

一方、ワダッドのサポーターたちはこの結果に激しい不満を表明し、チームが最近の試合で「個性を失っている」と指摘。パフォーマンスと結果の明らかな低下について、選手たちに責任があるとの見方を示した。

多くのサポーターは、ディファ・エル・ジャディとの引き分けが連敗の延長線上にあると捉え、チームにリーグでの威信を取り戻すための「力強い反応」を、コーチ陣と選手たちに求めている。

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