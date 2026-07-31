ヨーロッパリーグ予選でFCトゥウェンテがフェレンツヴァーロシュと2-2で引き分けた試合後、ワウト・ヴェグホルストはいら立ちをあらわにしていた。このFWは、とりわけハンガリーの相手選手の1人と衝突した。

ヴェグホルストは試合終了のホイッスル直後、ラミズ・ゼルルキとともに、ただちに主審のヴィクトル・コピエフスキーのもとへ向かい、説明を求めた。『主審は本当にすべてを正しく裁けたわけではない。あと1分は追加されてもよかったし、ところどころでCKでもよかった。でも、今日は主審のせいではなかった』とESPNの実況マルク・ファン・レイスウェイクは語った。

その後、トゥウェンテのアタッカーはベルギー人DFトーン・ラーマーケルスとの握手を拒否。フェレンツヴァーロシュのこの選手はそれを快く思わず、手でヴェグホルストの胸を小突いた。

ラーマーケルスのチームメート、マリアーノ・ゴメスが駆け寄り、この騒ぎに加わった。『まだ少し口論が続いていますね』と、試合後の映像を見たファン・レイスウェイクは嘆いた。

ヴェグホルストはこの欧州での一戦の最中にも、すでに激怒していた。2-2の場面で終了間際、ルート・ナイスタットのクロスが完全に失敗に終わった時だった。『ああいう場面では落ち着いていなければならない。あの瞬間をしっかり見極めないといけない』と、落胆したFWは話した。

『結局のところ、感情の問題で、ああいうボールが来れば腹も立つ』と、ヴェグホルストは終盤の怒りについて説明した。『今、そこだけを切り取っている一場面だ。でも、ああいう場面は十分にあった。結局はただのサッカーだよ』

トゥウェンテは先週の第1戦を1-2で落としており、この2-2の引き分けでは不十分だった。トゥッカーズはこれでカンファレンスリーグに回ることになる。