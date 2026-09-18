ヴァウト・ヴェフホルストは、シャビ監督の下でのオランダ代表初招集メンバーに入らなかった。34歳のFCトゥウェンテ所属FWは、自身の落選をある程度予想しており、代表キャリアがこれで終わる可能性も考慮している。

ヴェフホルストは2018年にイングランド戦でオランダ代表デビューを果たし、その後は53試合に出場。ベテランFWはその中で14ゴールを記録し、2度のワールドカップと2度の欧州選手権を経験した。

今回、シャビの招集メンバーから外れたことは、ヴェフホルストにとっても完全な驚きではなかった。ヴェフホルストはRTV Oostに対し、「そうなる気は少ししていました。予備登録メンバーは3週間ほど前に発表されて、自分がそこに入っていないことは分かっていたんです。だからこの数週間は最後まで全力を尽くしました」と笑みを浮かべながら語った。「でも、そうですね。自分は入っていませんでした」

このアタッカーは、新指揮官の判断にも一部理解を示している。「年齢も重ねていますし、34歳ですからね。新しい監督で、もしかすると新しい世代なのかもしれません。ワールドカップでは、これが自分にとって最後のチャンスになるかもしれないという感覚はありました。サッカーでは何が起こるか分かりませんし、今はメンバーに入っていませんが、今後どうなるか見ていきたいです」

ヴェフホルストは、自らオランダ代表への扉を閉ざすことは決してないと強調した。「自分から断ることは絶対にありません」

「国のためにプレーすることは最大の誇りです。自分に価値があったことは分かっています。もし今、彼らが別の形を選ぶのであれば、それは彼らの当然の権利です。自分はどんな時でもオランダ代表のためにプレーする用意があります」

そのため、このストライカーは今後再び声がかかるかどうかを見守っている。「この先、自分が本当に必要とされるかもしれないし、まったくそうでないかもしれません。もしそうでないなら、それは自分たちの国がとてもうまくいっているという良い兆候です。そして将来、とても成功できるかもしれません」