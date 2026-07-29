ヴァウト・ヴェグホルストはFCトゥウェンテ加入後、フェレンツヴァーロシュとのヨーロッパリーグ予選でいきなり先発したが、まだ手放しで成功だったとは言えなかった。それでも、セカンドレグでも先発の座は維持されると、ジョン・ファン・デン・ブロム監督が記者会見で明かした。

この判断に誰もが賛成しているわけではない。多くのトゥウェンテサポーターは、サム・ラマースが1トップで先発すべきだと考えており、先週はその場にいた報道陣からも同調する声が上がっていた。しかし、ファン・デン・ブロム監督はこの議論をまったく望んでいないことを、水曜日にも改めて示した。

「私は普段こんなふうではないが、同じ質問を3回されればイライラもする」と、トゥウェンテ指揮官は語った。「それがそのまま放送されるのは厄介だ。我々はヴァウトを起用することを選んだ。彼にチャンスが回ってくる可能性が十分にあると感じていたからだ。」

ラマース自身も自分の力に自信を持っており、先週のFCエメンとの練習試合ではハットトリックを決めて存在感を示した。「彼は素晴らしい反応を見せてくれた」と、ファン・デン・ブロム監督はその点について話している。とはいえ、昨季の第一FWだったラマースがフラストレーションを抱えていることに変わりはない。

「もちろん、彼は怒っているしフラストレーションもたまっている。私だってベンチに座ったことは何度もある」と、ファン・デン・ブロム監督は続けた。「出番がなければ腹が立つものだし、そうあるべきだ。ただ、2人はまったく異なるタイプの選手だ。どちらも我々を助けてくれる。」

それでもトゥウェンテは、セカンドレグでもヴェグホルストを軸とする戦い方を変えない。「ヴァウトは大柄なセンターバック2人と絶えず競り合っていたが、それでも正しいポジションに入ることができている。ならば、そこにボールが来なければならない。連係はもっと良くできるし、いや、もっと良くしなければならない。」

「全部を明かすつもりはない。ここにはハンガリー人も会場にいるからね。ただ、我々はかなりお互いに取り組めていると思う。ヴァウトの周りには非常に多くの可能性がある。明日、それをどう形にするかが見えるはずだ。ヴァウトはペナルティーエリア内の捕食者だ。先週はそれがうまく発揮されなかったのが残念だ」と、ファン・デン・ブロム監督は締めくくった。

トゥウェンテは木曜日、ハンガリーでのセカンドレグで1-2のビハインドを覆さなければならない。それに成功すれば、ヨーロッパリーグ予選3回戦に進出する。敗れた場合は、カンファレンスリーグ予選を通じて欧州大会出場を目指すことになる。