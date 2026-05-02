ワウト・ヴェグホルスト、アヤックス対PSVのビッグマッチを直前で欠場

アヤックスは土曜の夜、フレンド・ロテリー・エールディヴィジのビッグマッチでPSVを迎え撃つ。両監督が先発メンバーを発表し、試合はアムステルダムで20:00に始まる。

アヤックスは右SBにガエイ、左SBにローザ、CBにスタロとバース、GKにパエスを起用する。

中盤はジョーティ・モキオ、ユーリ・レーゲール、オスカー・グロウク。右にスティーブン・ベルグヒース、左にミカ・ゴッツがカスパー・ドルベルグへ供給する。ワウト・ウェグホルストはコンディション不足で欠場。

アヤックス先発：パエス、ガエイ、スタロ、バアス、ローザ、モキオ、レゲール、イタクラ、ベルグヒース、ドルベルグ、ゴッツ

PSVはPECズヴォレ戦（6-1勝利）と本試合の合間にイビサへ短期遠征。マテイ・コヴァーがゴールマウスを守る。DFはキリアン・シルディリア、ライアン・フラミンゴ、ヤレク・ガシオロフスキ、マウロ・ジュニオール。

中盤はジョーイ・フェールマン、グース・ティル、ポール・ワナー。右にエスミル・バヤクタレヴィッチ、前線にリカルド・ペピ。セルジーニョ・デストはベンチに復帰。

PSV先発：コヴァール、シルディリア、フラミンゴ、ガシオロフスキ、マウロ・ジュニオール、フェールマン、ティル、ワナー、バヤクタレヴィッチ、ペピ、ドリウエシュ。