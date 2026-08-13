ワウテル・フースが『Cor Potcast』で、AZのトレーニングでの自身の習慣について赤裸々に語った。DFのフースは、そうした場面では試合中よりも抑えてプレーしているとしつつ、（元）チームメートとの間で「いざこざ」が起きたことも認めている。

フースは定期的に相手選手のフラストレーションや怒りを招いており、ラフなプレーだと非難されている。22歳のアムステルダム出身DFは、そうした振る舞いをいとわないことを認めながらも、練習では別人だと語っている。

「いや、練習では実際かなり落ち着いているよ。チームメートに聞いても、みんな同じことを言うはずだ。練習でも激しさはあるけど、いきなりチームメートにちょっかいを出したりはしない」

一方で、チームメートの中には、練習でも自身のよく知られたプレースタイルを見せてほしいと求める者もいたという。「（レクインシオ＝編注）ゼーファイクとは、練習ではいつも楽しかった。彼も僕にもっとプレッシャーをかけてほしがっていたからね。いつもいい勝負だった」

ゼーファイクは昨季、ヘラクレス・アルメロにレンタル移籍しており、AZとのアウェー戦でフースと対戦した。2人は熱を帯びたデュエルを繰り広げ、試合後にはゼーファイクがフースとの握手を拒否した。

「僕にとって、試合は練習とは違う」とフースは続ける。「そうなると、彼にもっと意識を向ける。もう友達としては見ない。はっきり相手として見るんだ。友達として接することはない」

フースは、対峙した相手が試合後に感情的になっていることが多いと分かっている。「ゼーファイクにも、たぶんそういうことが起きたんだと思う。彼はこう思ったんじゃないかな。一体どうなってるんだ？ 俺たちはただの友達じゃないか？って」

「それと、メックス・メールディンクともユース時代には本当にたくさんのいざこざがあった。彼はいつもすごく激しかった。練習で何度か頭と頭を突き合わせたこともある。本気で熱くなると、彼もかなりやるタイプなんだ」

「みんな、すごくいいと思っているんじゃないかな」とフースはその後、自身のプレーの「そういう側面」をチームメートがどう見ていると思うかと問われて答えた。「でも、自分自身はそうじゃなくてよかったとも思っているはず。僕はこう感じている。チームには、そういう存在が1人は必要なんだ」

「激しさのある選手が必要なんだ」と語るフースは、最後に何か後悔していることはあるかと問われた。「すべてのことには理由があって起きると、本気で信じている。これまで経験してきたすべてのことを通して成長もできた。だから、実際のところ後悔していることは何もない」とフースは締めくくった。

センターバックのフースは、PSVを下したヨハン・クライフ・スハールでの勝利（0-4）と、エールディビジ開幕節のADOデン・ハーグ戦での2-0勝利で、今季を順調にスタートさせた。いずれもフル出場している。