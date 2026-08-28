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Goal.com
ライブ
imago-sport-1049115774.jpgANP
Bart DHanis

翻訳者：

ワウテル・フースにチームメートが不快感「普通に振る舞え」

AZアルクマール
フローニンゲン
T. van Bergen
ウーターゴーズ

FCフローニンゲンのFWトム・ファン・ベルゲンが、Dagblad van het Noordenの取材で、ヴァウテル・ゴースのプレースタイルに不満を示した。

フローニンゲンのアタッカーは、DvhN から最も手ごわかった相手について問われると、まずルートシャレル・ヘールトロイダの名前を挙げた。「彼はとても速くて、強い」

その後、ゴースとニック・フェルスフーレン（スパルタ）の名前も挙げている。「彼らは試合中、ずっと話しかけてくる。でも、そうなると僕は逆にゴールを決めようと、よりモチベーションが高まる」

「ゴースとの試合の後は、腕じゅうにあざができていた」と、ファン・ベルゲンはAZのDFについて続けた。

「それが気持ちいいかって？ いや、僕はそんなの必要ない。その次の週にヨング・オランダ代表で彼に会った時、あれだけあざができた自分の腕を見せた」と続けた。

「『そういうことは試合で起こるものだ』と、その時に彼は言った。それはあまりに安易だと思う。その後は僕がただ忘れればいいってこと？ 普通にしてくれ」と、ファン・ベルゲンはヨング・オランダ代表でのチームメートについて締めくくった。

ゴースとファン・ベルゲンはこれまで、オランダ代表で合計7試合にわたって同じピッチに立っている。その中で2人は324分間プレーした。

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