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ワウテル・フースとシドニー・ファン・ホーイドンクの関係は今も険悪だ。PECズヴォレ対AZ（1-1）で両者は何度か激しく競り合ったが、試合後、その件に不満を漏らしたのは主にPECのFWだった。「つねられるのには、もううんざりだ」と訴えている。

フースはズヴォレでの試合を最後までプレーできたことを幸運に思うべきかもしれない。イブラヒム・シソコへのファウルで2枚目のイエローカードを受け、退場になっていてもおかしくなかったからだ。だが、本人の見方は少し違う。

「最初のイエローカードは、かなり厳しい判定だったと思う」とフースはESPNのカメラに向かって語った。「こちらのプレーが2枚目のイエローに当たるのは間違いない。ただ、最初のイエローがまったく理不尽だったから、主審は出さなかったんだと思う」

フースは自身に非があったことを認め、退場になっていてもおかしくなかったと理解している。「僕の判断が良くなかった。本来なら主審はここでカードを出すべきだったと思う。2枚目のイエローに当たる。でも、それは最初のイエローが理不尽だったことも示している。あの場面では文字どおり何も起きていなかった」

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フースが最初にイエローカードを受けたのは、CKの前にファン・ホーイドンクをつかんだためだった。なお、PECのFWもこの場面で警告を受けている。「主審自身はサッカーをプレーしたことがないんじゃないかと思う。この判定には納得できない」とフースは述べた。

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AZとオランダU-21代表のDFは、マルク・ナフテハール主審にもまったく納得していない。「彼とはまったく話ができない。僕らはすぐにイエローカードを出された。最初は注意されて、その後は大したことも起きていない。納得はできないけれど、それがサッカーだ」

ファン・ホーイドンクも試合後、フースとの競り合いについて質問された。その答えからは、DFの以前からの癖が再び出たことがうかがえる。「驚かないでしょうけど、なぜあのつねる行為が見逃されるのか不思議です」とPECのFWは苛立ちをあらわにした。

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「どうやらVARにも主審にも見えないようですが、つねられるのにはもううんざりです。その後、僕らが2人ともイエローカードを受けたのもおかしいと思います。明日は上腕二頭筋に青あざができているでしょう」とファン・ホーイドンクはため息をついた。

ファン・ホーイドンクとフースが激しく競り合ったのは、これが初めてではない。2025年8月のNAC対AZでも騒動になった。当時NACのFWだったファン・ホーイドンクは、フースとの軽い接触の後、イェルーン・マンスホット主審からレッドカードを受けて退場となった。その際、DFのフースは大げさに振る舞っていた。