AZのDFワウター・ゴースは、Ziggo Sport『Rondo』で今シーズンの成長に満足していると語った。しかし番組ではテレビ解説者から厳しい意見を受けた。

「今すぐ5試合出場停止にすべきだ。そうすればすぐに立ち直る。あの異常な振る舞いから解放されるんだ。あれは明らかに異常だよ、おい！」――Ziggo Sportのハイライトで流れたウェスレイ・スナイデルの厳しいコメントだ。

その映像を見た瞬間、ゴースの顔には満面の笑みが浮かんだ。このDFはすでに大きく成長したと確信している。「以前は良いプレーにはあの行動が必要だと信じていた。でも一歩引いて考えると『本当に自分に合っているのか』と感じた」

ここ数か月はアグレッシブにプレーしても、あのような小細工は減った。ピッチ上の自分は別の人格だ。仮面を被り、カメラを忘れ、戦いに没頭する。その瞬間だけに集中している。

「後で『あの行動は賢明だったか』と考えることもあるが、その瞬間は考えない。あの経験があったからこそ成長でき、キャリアも前進した。今は今の取り組みを続けるだけだ」

彼は定期的にメンタルコーチとスパーリングを行い、試合前後の精神状態が改善したと明かす。相手が挑発しても自分らしさを保ち、「ベテランが審判の反応を期待して自分を標的にすることは分かっている」と語った。

「今は笑顔で前向きに受け止めようとしています。昨シーズンのゴー・アヘッド・イーグルスとのカップ決勝と比べると……それが今シーズン、私が最も誇りに思っている点です」とゴースは語った。

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