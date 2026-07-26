フランスのソショー・モンベリアルは日曜日の夜、元所属選手カリロ・トラオレの訃報を伝えた。38歳。凄惨な交通事故により命を落とし、マリおよびアフリカのサッカー界にとって痛ましい損失となった。2013年アフリカネイションズカップで銅メダルを獲得した最も傑出したスターの一人を失う結果となった。

フランスとマリの複数のメディアによれば、2014年に26歳の若さで早期に現役を引退したトラオレは、金曜日に悲劇的な交通事故に遭って死去したという。その後、日曜日に古巣が正式にこの痛ましい報を発表した。

短くも充実したキャリア

トラオレは2012年から2014年までソショー・モンベリアルのユニフォームをまとい、黄色と青のチームカラーでフランス1部リーグ（リーグ・アン）において11試合に出場した。その後、当時は詳細が明らかにされなかった状況の中で早期引退を決断した。

マリ人ミッドフィールダーはプロキャリアを通じて欧州とアフリカの複数のクラブを渡り歩き、モロッコのウィダード・カサブランカ、クロアチアのイストラ、デンマークのオーゼンセでプレーした後、フランスでそのサッカー人生を締めくくった。

アフリカの銅メダリスト

トラオレは、南アフリカで開催された2013年アフリカネイションズカップへの出場において、マリ代表とともに最も輝かしい功績を残した。「マリの鷲」を銅メダル獲得へと導く一翼を担い、マリサッカーにとって歴史的な偉業を成し遂げた。