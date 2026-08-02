ワイダードが夏の補強を継続、新戦力を獲得

経験と安定性をチーム内に高めることを目的とした動きとして、ワイダード・リヤディは元主将ヤヒヤ・ジェブランの「赤い家」への復帰を正式に発表した。契約期間は1シーズンで、来たるべき戦いの開幕を前に陣容を強化するチーム戦略の一環となる。

モロッコのメディア「アル・ブトゥーラ」によると、この名門モロッコクラブはジェブランの復帰を温かく歓迎し、彼の長年の経験とチームの雰囲気や文化への深い理解に期待を寄せ、グループに真の価値を加え、目標達成と忠実なサポーターを喜ばせる手助けとなることを見込んでいる。

契約更新の課題

これに関連して、ワイダード・リヤディの新たな運営事務局は、チームの主力となる複数の選手の契約更新を緊急の最優先事項に据えた。その筆頭に挙げられるのが、来シーズン末にクラブとの契約が満了するゴールキーパーのメフディ・ベンアビド、そして右サイドバックのモハメド・モフィドである。

赤いクラブの運営陣は、両選手のクラブ残留の問題をできる限り早期に決着させようと尽力している。これは、両選手がライバルクラブと自由に交渉することを法的に認められる段階に入るのを避けるためであり、そうなればチームは中心的な選手を金銭的な対価なしに失う恐れがあるからだ。

ワイダードのサポーターは、両者間で進行中の交渉の結果、とりわけゴールキーパーのメフディ・ベンアビドの去就について大きな熱意を持って注目している。彼は昨シーズン、チームで最も傑出し、最も輝いた選手の一人として台頭し、サポーターの心の中で特別な地位を得るに至った。

質の高い補強

これに関連して、ワイダードは先週土曜日、3人の新加入選手の獲得を発表していた。その筆頭が、ファト・リヤディから3シーズンの完全な契約で加わるゴールキーパーのラシード・グニミであり、さらにアイマン・アル・ハッスーニとハムザ・ジャナンラの両選手も加わった。これは、チームに新たな血を注ぎ、あらゆる面で競争力を高める包括的な計画の一環である。

移籍市場でのこうした活発な動きは、経験と若さを兼ね備えたバランスの取れたチームを構築したいという新運営陣の意欲を反映している。それは国内およびアフリカ大陸のすべての大会で力強く競い合い、忠実なサポーターが心待ちにしているタイトルを獲得できるチームである。