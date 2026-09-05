モロッコ代表のハキム・ジエシュは、自身を取り巻く状況の最近の展開に驚かされることとなった。彼は来季もウィダード・アスレティック・クラブでプレーを続けることを当然のように計画していたが、予期せぬタイミングで新経営陣の構想外に置かれる事態となった。

モロッコのサイト「アル・ブトゥーラ」によると、ジエシュは新シーズンに向けた準備をチームと共に通常どおり開始していたが、ナハダ・ザママラとの親善試合のメンバーから外され、その後アガディールでの事前キャンプに向かうチームのリストからも姿を消した。これはクラブの新会長であるイブラヒム・アル・アスリの決定によるもので、チームへの残留は確定事項だと考えていた選手にとって大きな驚きとなった。

これらの動きはジエシュを困惑させた。とりわけ、準備が始まった後にこのような形で自身の立場が変わるとは予想していなかったためであり、選手と新たな経営陣との関係はより緊張した方向へと進み始めた。彼はグループから離れて練習するよう求められる立場に置かれることとなった。

対立の激しさは、ジエシュが「インスタグラム」のアカウントを通じて沈黙を破ることを決めた後、さらに高まった。彼はウィダード会長のイブラヒム・アル・アスリに対して直接的な批判を向けたが、その一方でチームからの構想外決定を下した主体をめぐる証言の食い違いは続いていた。

この危機の影響はスポーツ面にとどまらなかった。ジエシュはその後、カサブランカに残り個人で練習を続けるよう通告されたことを受け、ムハンマド・ベンジェルーン・コンプレックス内での自身の状況を記録するために執行官を利用し、問題は法的な様相を帯びることとなった。

このエスカレーションは、ウィダードの経営陣が選手の財政面、とりわけ給与額の見直しを図ろうとしている時期に起きている。一方、出回っている情報によれば、ジエシュは契約で合意された条件を変更する用意はなかったとされ、これが両者の間の状況をさらに複雑にした。

危機が公然たる争いに発展する前に収拾を図ろうと、一部のウィダード関係者が選手と経営陣の見解を近づけるべく動き出し、ジエシュとクラブ会長のイブラヒム・アル・アスリを引き合わせる会合の開催を後押しした。対立を終わらせ、両者の関係を維持する方策を模索する狙いがある。