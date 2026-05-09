ローワン・ベッセリンクは、レッドカードを受けた際の現実離れした反応で周囲を呆然とさせた。

金曜のアルメレ・シティ対デ・フラフシャップ戦後、デ・フラフシャップDFローワン・ベッセルリンクが騒動を起こした。終盤、バス・ホイスマンへの危険なタックルで一発退場となったが、本人は悪意を否定。ESPNでの発言に、レポーターのパスカル・カンパーマンとアナリストのキース・クワクマンも呆れた。

後半開始直後、彼はデ・フェイヴェルベルクでチームに活力を与え、セカンドボールを押し込んで1－1の同点弾をマーク。しかし、ミラン・デ・ハーンにすぐに逆転を許し、試合は1－2となった。

試合終盤にはハイレッグでハイスマンに激しく飛び込み、主審から即座にレッドカードを提示された。

試合後、クワクマンはESPNのインタビューでこのファウルに衝撃を受けたと語った。 「ホイスマンは運が良かった。もし当たっていたらシーズン終了だっただろう。入り方が荒すぎ、命に関わる危険なプレーだ」と元DFは語った。カンプマンは「このプレーには今夜の、そしてシーズンのフラストレーションが表れている」と指摘した。

クワクマンは「このレッドカードで新シーズン最初の3試合も出られない。喜ばしいはずがない」と指摘した。

驚くべきことに、ベッセルリンクは退場理由を理解していない。「大したことではなかった。タイミングが遅れただけで、要因が重なった」と映像を見直したディフェンダーは説明した。

レポーターのベネット・ファン・フェッセンが足が上がっていたと追及しても、ベッセリンクは「いつもボールを蹴ろうとしているだけで、相手を傷つける意図はない」と主張を曲げなかった。出場停止の可能性についても「映像を見ればイエローに変わるだけ。問題ない」と気に留めていない様子だった。

これを聞いたファン・フェッセンは「マジで？これ見てまだそんなこと言えるか？」と驚きの表情。クワクマンとカンパーマンも信じられない様子で、クワクマンは「もしハイスマンに当たっていたら、6か月出場停止でもおかしくなかった」と語った。







