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マレンの将来はどうなるのか？ オランダ人選手のローマでの躍進を受け、欧州の複数のトップクラブがその動向に関心を寄せている。ローマは、多くのコリエレ・デロ・スポルト紙によれば、ライバルとの争奪戦に直面している。各クラブは元アストン・ヴィラのマレンを、ガスペリーニ率いるチームから引き抜こうとしている。

マレンを追っているのはプレミアリーグの強豪だけでなく、ブンデスリーガの強豪もいる。夏の移籍市場を見据えて陣営への接触や意向の打診が行われており、今後のオファーにつながる可能性がある。

一方、ローマも手をこまねいているわけではない。首都で見せた、欧州5大リーグでもほかに例のない活躍を受け、クラブはマレンとの契約更新と待遇改善を進めている。彼に並ぶ選手はいない。34試合で27ゴールという数字を残した選手はほかにおらず、大幅な待遇改善を伴う新契約に値する実績だ。

今年1月に加入したマレンは、2030年まで手取りで年俸約370万ユーロ＋ボーナスという契約を結んでいる（アストン・ヴィラ時代に受け取っていた460万ユーロ＋ボーナス70万ユーロを大きく下回る）。その金額は間違いなく引き上げる必要がある。

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ローマはマレンに、契約期間をさらに延ばし、手取り年俸を400万ユーロ超とする新契約を検討しているとみられる。実現すれば、マレンはスヴィラルを抜いてチーム最高給の選手となる。