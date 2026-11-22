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対パルマ戦で4ゴールを挙げたドニエル・マレンが得点ランキング首位に返り咲き、セリエAのほかのストライカーたちに存在感を示した。マレンとともにローマもインテル、ラツィオをはじめとする全チームに存在感を示した。今節の主役となったガスペリーニ監督のストライカーは、偉大な選手との比較を呼ぶ一方、歴史的な記録も視野に入れている。

マレンについて、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』にファビオ・カペッロが語った。

「私にはパオロ・ロッシを思い出させる。ペナルティーエリア内では、パブリートと同じ抜け目なさを備えている。ただ、マレンにはさらにパワーと技術がある。並外れたストライカーだ」と、ローマの元監督は語った。一方、かつてマレンをサイドで起用していた監督たちについては、言及を避けた。

かつての関係者たちがマレンを偉大な選手になぞらえる一方、現在の指揮官であるジャン・ピエロ・ガスペリーニは愛弟子を大切にしている。パルマでは、以前にも話していたことを振り返り、歴史的な記録を引き合いに出してマレンを奮い立たせたと明かした。

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「意欲を高めるために、イグアインを超えられると言ったんだ……。少し発破をかけている。まあ、30ゴールに届けば満足だ」。そう語った指揮官は、トリゴリアのロッカールームでもマレンにそう言い続けている。

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ガスペリーニが言及したのは、セリエAの1シーズン最多となる36ゴールの記録だ。2015-16シーズンにナポリのゴンサロ・イグアインが樹立し、2019-20シーズンにラツィオのチーロ・インモービレが並んだ。現在、マレンは開幕から12節で12ゴールに到達している。コモ戦で退場処分を受けたため、出場したのは11試合だけだ。

では、当時の2人はどうだったのか。2015-16シーズンのイグアインは第12節終了時点で9ゴールと、マレンを下回っていた。だが、ピピータは前半戦を18ゴールで終え、最終節のフロジノーネ戦でハットトリックを決めて36ゴールに到達した。

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2019-20シーズンのチーロ・インモービレは、さらに好調なスタートを切っていた。ラツィオのストライカーは第12節終了時点ですでに14ゴールを記録し、マレンを2ゴール上回っていた。

記録に到達するには、マレンは残り26試合でさらに24ゴールを決めなければならない。必要なペースは、1試合平均で1ゴールをわずかに下回る。