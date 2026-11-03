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ローマは今夜、オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドと対戦するチャンピオンズリーグの一戦で、ピエルルイジ・ゴッリーニを欠く。GKのゴッリーニは背中の負傷について試合直前に行われた出場可否のテストをクリアできなかった。正GKのミレ・スヴィラルもすでに離脱しており、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は大きなプレッシャーにさらされているマンチェスター・ユナイテッドを相手に、第3GKを今季初出場させなければならない。

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ゴッリーニ、マンチェスター・ユナイテッド戦直前の出場可否テストで不合格

ローマは、マンチェスター・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグの対戦を前に大きな打撃を受けた。ゴッリーニが最後の練習で負った背中の問題から回復しなかったためだ。『Football Italia』によると、GKはマンチェスターのチーム宿舎で直前に出場可否のテストを受けたが、結果は不合格だった。

『Sky Sport Italia』と『Corriere dello Sport』も、ゴッリーニがオールド・トラッフォードでの一戦に出場しないと伝えている。キックオフはGMT午後8時（CEST午後9時）。ゴッリーニは、1カ月以上離脱しているスヴィラルの代役を務めていた。

ローマのゴールを守る今季初出場の有力候補はバスケス

ガスペリーニ監督は第3GKとして2人の候補から選ばなければならず、選ばれた選手は今夜、今季初出場を果たす。最有力候補は元ミランGKのデビス・バスケスだ。当初はローマのチャンピオンズリーグ登録メンバーに含まれておらず、スヴィラルの負傷後に追加登録された選手でもある。

コロンビア出身のバスケスは実戦から遠ざかっており、昨季の公式戦出場は4月27日のカラギュムリュク戦でベシクタシュの一員としてプレーした1試合だけだ。もう一人の候補は19歳のジョルジョ・デ・マルツィ。U-20年代ではアメリカ代表としてプレーしており、起用されればいきなり厳しい試練に直面することになる。

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バレルディとモラ、攻撃重視のローマ先発入りへ

GKを巡る混乱にもかかわらず、ガスペリーニ監督が攻撃色の強い布陣を選び、レオナルド・バレルディとロドリゴ・モラを先発に入れるとの報道が増えている。ローマは、マイケル・キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドが不振の続いた数カ月に終止符を打とうと必死になっている状況を生かしたい考えだ。

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アウェーのローマは3-4-2-1で臨む見込み。GKバスケスの前にバレルディ、エバン・エンディカ、マリオ・エルモソが並ぶ。中盤の4人はナウエル・モリーナ、ブライアン・クリスタンテ、マルテン・デ・ローン、ウェズレイとなり、マティアス・スーレとモラがドニエル・マレンをサポートする見通しだ。

ローマとマンチェスター・ユナイテッド、今後は？

リーグフェーズでは両クラブにとって重要な一戦となる。マンチェスター・ユナイテッドはプレーオフ圏内の下位にとどまっている。

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キャリック監督のチームが今夜勝利すればローマを追い抜く。一方、ガスペリーニ監督はゴッリーニとスヴィラルが早期に出場可能となることを望んでいる。