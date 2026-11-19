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ローマは大きな夢を抱き続けている。インテル、そして今やラツィオとも争うセリエA優勝争いを続けるべく、1月の移籍市場でジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の要望に応えたい考えだ。ローマは昨夏から、指揮官の要請を受けて攻撃的なサイドのポジションを最優先の補強箇所と定めていた。そこで日増しに注目度が高まっているのが、チェルシーのジェイミー・ギッテンスだ。

チェルシーとの接触：『コリエレ・デロ・スポルト』によると、ローマはチェルシーに所属するサイドの選手、ジェイミー・ギッテンスについて同クラブとの接触を始めた。ギッテンスはバルバドスにルーツを持つ2004年生まれのイングランド人だ。ローマは昨夏の移籍市場でも獲得を探っており、今回初めて名前が挙がったわけではない。当時は実現しなかったが、ここ数日も接触は続いている。



レンタル案：ガスペリーニ監督にギッテンスのような極めて攻撃的な選手を迎え入れようと、自ら動いているスポーツディレクターのトニー・ダミーコは、1月にチェルシーからレンタルで獲得し、シーズン終了時の買い取りオプションを付ける取引を構想している。この形なら、ローマはケガから復帰した選手のパフォーマンスを見極めた上で、完全移籍での獲得を決められる。

長期離脱と限られた出場機会：ギッテンスのチェルシーでの歩みは、少なくとも現時点では、2025年夏にボルシア・ドルトムントから5600万ユーロで獲得された当時からの大きな期待に応えられていない。2004年生まれのギッテンスは出場機会にほとんど恵まれず、今季はリーグカップの2試合で計55分間プレーしただけ。プレミアリーグでは一度も出場機会を得られていない。

さらに状況を難しくしたのが、足首の極めて深刻な問題だ。これにより、事実上1カ月以上ピッチから遠ざかっている。当然ながら状態を見極める必要があり、それこそがローマに買い取り義務のないレンタルを提案させている理由でもある。ギッテンスはどのような姿で戻ってくるのか。チェルシーで見せた姿といっても出場はわずかだが、その姿なのか。それとも、チェルシー移籍前の最後のシーズンに12ゴール、5アシストを記録してブレイクしたドルトムント時代の姿なのか。

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マレンとのつながり：ローマには、ギッテンス獲得に向けて切れる重要なカードがもう一枚ある。ドニエル・マレンだ。イタリアへの移籍でキャリアの評価を再び高められるという実例であるだけではない。2人はボルシア・ドルトムントで2シーズンを共に過ごしており、互いをよく知っている。歩んでいた段階は異なり、ギッテンスは非常に若く、マレンはすでに実績を積んでいたが、2人の関係は今も強い。オランダ人のマレンは、元チームメイトにローマのプロジェクトをすでに推薦している。

争奪戦：ただし、ドルトムント出身のギッテンスを狙うのはローマだけではない。国外では、BlueCoグループ内のストラスブールへのレンタル案をチェルシー首脳陣が検討しているほか、イタリア国内にも競争相手がいる。ナポリも、1月に攻撃陣を強化したいというマックス・アッレグリの要望に応えるべく、このサイドの選手に目を向けている。ギッテンス自身はどうか。マレンと同じように、セリエAをキャリア再起にふさわしい機会と捉えるかもしれない。