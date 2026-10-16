ローマ、ガスペリーニ監督がコネとディバラの検査結果を発表

ホームでレアル・マドリーに3-4で敗れたローマは、リーグ戦に戻る。ローマは土曜日、デ・ロッシ率いるジェノアと対戦する。この一戦に向け、ジャン・ピエロ・ガスペリーニが今日、記者会見で試合について語った。









コネとディバラの状態について、最新情報を。

「コネについては、MRI検査で軽度の1度の損傷が確認された。ただ、回復にはやはり必要な時間がかかる。中断期間に入る少し前に復帰できることを願っている。ディバラについては、特別な問題はない。ふくらはぎの腓腹筋に疲労があるのは間違いないが、来週には復帰できることを願っている」

ペッレグリーニを中盤に下げることはできますか？ カストロについては？

「ああ、もちろんだ。今の緊急事態を考えれば、ペッレグリーニも十分に務められるポジションだ。その間にデ・ローンとクリスタンテの復帰を目指す。ナポリ戦に間に合えばと思うし、そうでなければその次の試合だ。カストロ？ 直近の2試合は、1試合では我々が10人になり、もう1試合の先日の試合はああいう展開になった。ただ、彼は力のある選手だ。我々のリーグでプレーした経験があり、非常に良い働きも見せている。だから明日は間違いなく、彼にとって良い機会になるだろう」

2014年のユヴェントス対ローマで3-2の敗戦を喫した後、ガルシアはあの敗戦でチームの真の力が分かったと話しました。レアル・マドリー相手にこのような敗戦を喫して、あなたもこのチームの真の力が分かりましたか？

「ああ。ただ、セリエA優勝や目標の話は抜きにしてだ。そういう話をすると、より複雑になる。このチームには力があり、何カ月もそれを示している。これまでの結果は偶然ではないからだ。最近はインテル、コモ、レアル・マドリーと対戦し、どの試合でも、これほど強力な相手に対して自分たちの力を示した。ただ、試合の中では特殊な状況が生まれることもあれば、欠場者が出ることもある。状況次第だ。ある試合にはチームが全員

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そろった状態

で臨める一方、何人かを欠くこともある。マレンの退場のような予期せぬことが起こる場合もある。DFが退場することなら考えられるかもしれないが、マレンが退場するとは本当に想像しにくい。そういうことも試合の一部だ。ただ、我々はこの3試合を経て、特別なことが起こらなければ、こうしたチームとも互角に戦えるという確信を強めている」





水曜日のような試合の後、監督が改めてチームに向き合う上での難しさは何ですか？ 心理的な反動をどう防ぎますか？

「反動はある。先日の試合では、おそらく3-2になった時に心理的な反動があった。いや、間違いなくあった。そこは取り組み、必ず改善しなければならない。何より、このチームはチャンピオンズリーグやセリエAで優勝しなければならないとか、何かを成し遂げなければならないとか、そういう必要性を感じるべきではない。このチームは自分たちの力を発揮すればいい。それだけだ。失点する場面があっても、気持ちが落ちてはいけない。私はそう呼んでいる。気持ちの上で途方に暮れ、『勝てたはずなのに、もう勝てない』と思ってしまうからだ。私の考えでは、大事なのは常にパフォーマンスであり、こうしたチームとどう渡り合うかだ。試合が終盤に決まることは分かっている。パルマ戦やアタランタ戦では我々に有利な形で決まった一方、インテル戦、ユヴェントス戦、レアル・マドリー戦ではおそらく逆の形になった。明らかに体力が落ちたという問題ではなく、精神的な強さの問題だ。ああいう場面では組織的な対応で修正できるはずだが、3-2になった場面ではそれが崩れた。その後には強い反応も必要だったが、先日の試合ではある時点から、それも少し欠けていたのだろう。幸い、欠場者は何人かいるものの、明日また試合がある。先日の相手ほどのスター選手はいないかもしれないが、組織力は間違いなく高く、スペースを閉じ、カバーし、埋める能力も上回るチームと対戦する。だから、また違う難しさがある。明日は誰が出るか、出ないか、誰が欠場するかにかかわらず、層の厚いチームが必要だ。起用された選手には、自分の力に自信を持ってもらう必要がある。この日程では、同じメンバーで、選手交代もせずに戦い続けることはできないからだ。交代は必要だ。日曜日のコモ戦では、1ハーフを10人で戦った。ディオマンデをマークし、ヴィニシウスをマークし、その後にエンドリッキが出てくれば、終盤に疲れが出る選手がいてもおかしくない。こうしたチームと対戦すれば当然のことだ。我々も必然的に、起用できる選手を増やさなければならない。明日プレーする選手たち、例えばカストロやモラ、そして確実に起用するほかの選手たちにも、同じ自信と強さを身につけてもらう必要がある。大会は選手層、チーム全体で戦うものだからだ。そしてチームは11人だけで構成されるものではない。今では15人や16人でも足りない。我々の場合、少なくとも20人が必要だ。良いことか悪いことかは分からないが、こうした大会を戦い、チャンピオンズリーグに出場するなら、ほかのチームを見ても分かるように、ますます多くの選手が必要になる。負傷も出るし、出場停止もある。1カ月の離脱もあれば、1週間の離脱もあるが、その間にも3試合を戦う。明日は我々にとって7日間で3試合目、火曜日には10日間で4試合目となる。サッカーはそういうものに変わった。だから適応するか、影響を受けるかだ。ただ、得られた手応えの話に戻ると、良かった点にも目を向けたい。CKからどう失点したかだけを見るのではなく、それについても話し、全員のレベルを少し上げていきたい。今いる若手を成長させていく。明日は彼らが、何らかの形でジェノア戦の勝利に導かなければならないかもしれない。簡単な試合ではないのは明らかだ。むしろ逆で、全員がそろっていても難しい試合になる。明日に向けて少し心配なのは、交代できる選手が本当に少ないことだけだ。ポジションによっては、デビューするかもしれないプリマヴェーラの選手も交えて、90分間を戦わなければならない」

強豪との対戦に問題があるのでしょうか？ なぜこうした失速が繰り返されるのですか？

「いや、失速ではない。先ほども言ったはずだ。我々が試合をひっくり返す時に特定の状況を生かすように、相手にも途中から入って違いを生み出せる選手がいる。先日の試合では、エンドリッキが2本のヘディングで流れを変えた。わずか2つの場面だが、最も予想外の形で起きた。3本のCKで、空中戦で我々を苦しめたのだ。どう解釈するかは人それぞれだ。ああしたチームにそういう力があるのは当然だ。例えば我々は、センターフォワードとしてプレーしたガッティに苦しめられた。途中出場し、混戦から同点ゴールを決めた。ただ、我々との試合だけではなかったと思う。どの試合だったか今は思い出せないが、ほかの試合でもあったはずだ。終盤になると、こうしたチームの多くはそのように試合を決める。プレーを組み立ててチャンスを作れなくなれば、別の方法を探す。ただ、そうして決めたゴールも、流れの中から決めたゴールと価値はまったく同じだ。こうしたチームの多くが、その方法でさまざまな局面や試合を打開できるのは事実だ。我々は特定の相手に対して、あるやり方でそれを実現できる一方、別の相手には同じことをされる場合がある。その事実を受け止め、今後の改善を目指す」

取り組んで改善できることはありますか？

「それも、まだ取り組まなければならないことだ。間違いなくそうだ。ただ、ああいう状況でCKから立て続けに3失点するとは……。昨年、同じ場面でPKを3本失敗するのを見て、それだけでも大記録だと思っていた。先日の試合では、それを上回ってしまった」

選手層を厚くすることについて。

「一つ説明しておきたい。不満を言っていると思われるかもしれないが、そうではない。問題は、今ではカップ戦に出場し、チャンピオンズリーグを戦い、このような日程に臨むチームが、数年前、5～6年前と同じ人数の選手層ではやっていけないということだ。もちろん、育成部門から選手を起用することもできる。10人で試合をすることは決してないから、安心してほしい。ただ、人数の面では、現在の日程でカップ戦に出場するチームがこなさなければならない試合数を考えれば、より厚い選手層が必要なのは、もはや明らかだ」