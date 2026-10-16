ローマ、ガスペリーニがコネとディバラの検査結果を発表

ホームでレアル・マドリーに3-4で敗れたローマは、リーグ戦に戻る。ローマは土曜日、デ・ロッシ率いるジェノアと対戦する。この一戦を前に、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が今日、記者会見に臨んだ。





コネとディバラの状態について。

「コネはMRI検査で1度の損傷が確認されましたが、それほど重大なものではありません。ただ、明らかに必要な時間はかかります。中断期間より少し前にコネが復帰できればと思っています。ディバラについては、特別な問題はありません。間違いなく、ふくらはぎの腓腹筋に疲労があり、来週には復帰できればと思っています」

ペッレグリーニを中盤に下げることはできますか？ カストロについては？

「ええ、間違いなく。現状の人員不足を考えれば、ペッレグリーニも十分に務められるポジションです。その間にデ・ローンとクリスタンテの復帰を目指します。ナポリ戦に間に合えばと思いますが、そうでなければ次の試合になるでしょう。カストロですか？ 直近の2試合は、一方では我々が10人になり、もう一方の先日の試合も、ああいう展開になりました。ただ、彼は力のある選手で、すでにこのリーグでプレーし、非常に良い結果も残しています。ですから、明日は間違いなく彼にとって良い機会になるでしょう」

2014年にユヴェントスに2-3で敗れた後、ガルシアはその敗戦でチームの真の力が分かったと話しました。レアル・マドリーにこうした敗戦を喫して、あなたもこのチームの真の力が分かりましたか？

「はい。ただし、スクデットや目標について語ることはしません。そうすると話が複雑になりますから。このチームには力があり、何カ月にもわたってそれを示しています。これまでの結果は偶然ではありません。最近はインテル、コモ、レアル・マドリーと対戦し、これほど強い相手とのどの試合でも自分たちの力を示しました。もちろん、試合では特殊な状況が生じたり、欠場者が出たりすることもあります。その時々です。万全のメンバーで試合に臨めることもあれば、

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全員がそろった

状態ではなく、何人かを欠くこともあります。また、マレンの退場のように予想外のことが起こる場合もあります。DFが退場することなら考えるかもしれませんが、マレンが退場するとは本当に想像しにくい。これも試合の一部です。それでも、この3試合を経て、特別なことが起きなければ、こうしたチームとも渡り合えるという思いは強まりました」





水曜日のような試合の後、監督が再びチームと向き合う上で何が難しいですか？ 精神的な反動をどう防ぎますか？

「そのリスクはあります。先日の試合でも、おそらく3-2になった時に精神的な反動がありました。いや、間違いなくありました。そこは取り組み、必ず改善しなければなりません。特に、このチームがチャンピオンズリーグやスクデットなどを絶対に勝ち取らなければならないと感じる必要はありません。このチームは自分たちのプレーを表現すればいい。それだけです。失点する場面があっても、気持ちを落としてはいけません。私はそう呼んでいます。精神的にもう駄目だと感じ、『勝てたはずなのに、もう勝てない』と思ってしまうからです。私にとって大切なのは、常にパフォーマンスであり、こうしたチームとどう戦うかです。試合が終盤の数分で決まることは分かっています。パルマでの試合やアタランタ戦では我々に有利な形で決まりましたが、インテル戦、ユヴェントス戦、レアル・マドリー戦では、おそらく逆の結果になりました。明らかに体力が落ちたからではなく、精神力の問題です。ああいう場面では組織的な対応で修正できますが、3-2になった場面ではそれが崩れました。そして、強い反応を見せることも必要です。先日の試合では、ある時点からそれが少し欠けていたのでしょう。幸い、明日には試合があります。欠場者は複数いますが。相手には先日対戦したようなスター選手はいないかもしれません。しかし、組織力はより高く、スペースを閉じ、カバーし、使う能力もより高いチームです。ですから、別の難しさがあるでしょう。明日は誰が出場するか、しないか、誰が欠場するかにかかわらず、層の厚い選手層が必要です。起用された時に自分は力があると感じられる選手が必要なのです。この日程では、同じ顔ぶれで戦い続け、交代もせずに済ませることはできません。選手交代は必要です。日曜日のコモ戦では、我々は45分間を10人で戦いました。特にディオマンデをマークし、ヴィニシウスをマークし、さらにエンドリッキが投入されるような状況なら、終盤に疲れが出る選手がいてもおかしくありません。こうしたチームと対戦すれば普通のことです。我々も必ず選手層を広げなければなりません。明日プレーする選手たち、例えばカストロやモラ、あるいは間違いなく起用されるほかの選手たちも、同じ自信と強さを身につける必要があります。大会は選手層全体で、チーム全体で戦うものだからです。そして、チームは11人で構成されるものではありません。今では15人や16人ですら足りません。我々の場合、少なくとも20人が必要です。残念なことなのか幸いなことなのかは分かりませんが、こうした大会を戦い、チャンピオンズリーグに出場するなら、ほかのチームを見ても分かるように、より多くの選手が必要になります。ケガも出場停止もあります。1カ月離脱するケガもあれば、1週間で済むケガもありますが、その間に3試合を戦うのです。我々にとって明日は7日間で3試合目、火曜日は10日間で4試合目になります。サッカーはそう変わりました。適応しなければ、その影響を受けます。ただ、これまでに得た答えに話を戻すと、CKからどう失点したかだけでなく、良かった点にも目を向けたい。そういうことも話し、全員のレベルを少し引き上げましょう。我々にいる若手を育てていきたい。明日は彼らが何らかの形でジェノア戦の勝利に導かなければならないかもしれません。簡単な試合にならないことは明らかです。むしろ、全員がそろっていても難しい試合です。明日、私が少し心配している唯一のことは、交代の選択肢が本当に少ないことです。ポジションによっては、デビューするかもしれないプリマヴェーラの選手も含めて、90分を戦わなければなりません」

ビッグマッチに問題があるのでしょうか？ なぜこうした失速が繰り返されるのですか？

「いいえ、失速ではありません。先ほども言いました。相手もいるのです。我々が試合をひっくり返す時に特定の状況を生かすように、相手にも途中から入って違いを生み出せる選手がいます。先日の試合では、エンドリッキの2本のヘディングが流れを変えました。わずかな場面でしたが、最も予想外の形で起こりました。3本のCKで空中戦に苦しめられたのです。どう解釈するかは人それぞれです。ああしたチームにそういう力があるのは普通のことです。例えば我々は、センターフォワードとして入ったガッティに苦しめられました。彼は途中出場し、混戦から同点ゴールを決めました。ただ、我々との試合だけではありません。どの試合だったか今は思い出せませんが、ほかの試合でもあったと思います。終盤になると、こうしたチームの多くはそのようにして試合を決めます。プレーを組み立てる余地や力がなくなれば、別の方法を探すのです。しかし、そうして生まれたゴールも、流れの中から決めたゴールと同じ価値があります。こうしたチームの多くが、さまざまな局面や試合をその方法で打開できるのは事実です。我々も相手によっては、あるやり方でそれができますが、別の相手にはやられてしまうこともあります。それを受け止め、今後改善していきます」

取り組めることはありますか？

「それも間違いなく、これから取り組まなければならないことです。ただ、ああいう状況でCKから立て続けに3失点するとは……。昨年、同じ場面でPKを3本失敗するのを見て、あれはすごい記録だと思っていました。先日の試合では、それを上回りました」

選手層を広げることについて。

「一つ説明したいことがあります。不満を言っていると思われるかもしれませんが、そうではありません。問題は、現在カップ戦やチャンピオンズリーグに出場し、こうした日程を戦うチームは、もはや数年前、5、6年前と同じ人数の選手層ではやっていけないということです。もちろん、下部組織から選手を起用することもできます。10人で試合をすることは決してないので、安心してください。ただ、選手の数という点では、今の日程でカップ戦を戦うチームには、より厚い選手層が必要になるほど多くの試合があるのは、もはや明らかです」