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欧州サッカー連盟（UEFA）は、先週日曜日にマドリードで行われたUEFAネーションズリーグのスペイン戦で、イングランド代表サポーターの一部が差別的なチャントを行ったとして、イングランドサッカー協会（FA）に処分を科した。試合は3-2でイングランドが勝利していた。

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UEFAの管理・倫理・規律委員会は、FAに1万5000ユーロの罰金を科すとともに、欧州の大会のアウェイゲームにおけるサポーター向けチケット販売について、1試合の執行猶予付き禁止処分を下した。

この処分の執行猶予期間は2年間で、期間中に同様の違反があった場合には処分が発動されることになる。

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今回の処分は、一部のサポーターが「ローマ教皇とIRAくたばれ」というチャントを行ったことを受けたものだ。このチャントは数十年前からイングランドのサッカーファンの一部と結び付けられてきたもので、カトリック教徒にとって重要な宗教的象徴であるローマ教皇を標的にしていることから、宗派的・宗教的な侮辱とみなされている。

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スペインの首都マドリードのメトロポリターノで行われた試合には、約3000人のイングランドサポーターが詰めかけた。

試合中には物議を醸すこのチャントが繰り返された。UEFAは、宗教、人種、民族的出自、その他の保護される特性に基づいて個人や集団の尊厳を傷つけることを禁じる規定に基づき、これを人種差別的および/または差別的な行為に分類した。

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FAの広報担当者は、英紙『テレグラフ』が伝えたコメントの中で、「この容認できない、極めて侮辱的なチャントを許すことはない。ホームとアウェイを問わず、イングランドの全試合に立ち会っている警察と協力し、加害者を特定して必要な措置を講じていく」と述べた。

このチャントには、北アイルランドの紛争に関連する歴史的・政治的な背景がある。

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アイルランド共和軍（IRA）とは、北アイルランドにおける英国の統治を終わらせ、アイルランド共和国との統一を実現しようとしたアイルランド共和派の武装組織を指す。

同地域では、主にカトリック教徒からなる民族主義的な共和派と、主にプロテスタントからなる親英派との間で、「トラブルズ」と呼ばれる宗派的・政治的な紛争が数十年にわたって続いた。その後、1998年の聖金曜日合意が、最も激しい暴力の時代に終止符を打つことにつながった。

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今回のマドリードでの一戦は、両国がスペインの地で対戦する2004年以来の試合だった。2004年には、黒人選手数人を含むイングランドの選手たちがスペインのファンから人種差別的な侮辱を受けており、トーマス・トゥヘル監督は今回の試合を前に、選手たちに人種差別対策のプロトコルを改めて確認させていた。

スペインのスタジアムでは今年に入ってからも差別的なチャントを巡る議論が再燃していた。バルセロナで行われたエジプト代表との親善試合で、スペインのサポーターが反イスラム的なチャントを行ったためだ。

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その際、FIFAはスペインサッカー連盟に1万5000ポンドの罰金を科し、次の親善試合をスタンドの一部を閉鎖して開催するよう命じた。