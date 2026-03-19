ローマ対ボローニャ 3-4（延長戦）：試合結果

ローマ（3-4-2-1）：スヴィラル；マンチーニ、ンディッカ、エルモソ；チェリック（109分 サラゴサ）、ピシリ（104分 エル・アイナウイ）、コネ（20分 ペッレグリーニ）、ウェズリー；クリスタンテ；エル・シャアラウィ（57分 ロビニオ・ヴァス）、マレン。 控え：ゴリーニ、デ・マルツィ、ジオルコフスキ、ギラルディ、ツィミカス、レンシュ、エル・アイナウイ、ペッレグリーニ、ロビニオ・ヴァス、サラゴサ。監督：ガスペリーニ。
ボローニャ（4-3-3）：ラヴァリア；ゾルテア、ヴィティック（73分 カザーレ）、ルクミ、ジョアン・マリオ；ファーガソン、フレウラー、ポベガ（91分 モロ）；ベルナルデスキ（79分 オルソリーニ）、カストロ（73分 ダリンガ）、ロウ（73分 カンビアギ）。 控え：ペッシーナ、ヘッゲム、リコギアニス、オドガード、ダリンガ、ソーム、ドミンゲス、オルソリーニ、カンビアギ。監督：イタリアーノ
主審：コヴァックス。副審：マリカ、トゥニョギ。第4審判：サボルチ・コヴァックス。VAR：ティアゴ・マルティンス。AVAR：ヴァン・ドリースチェ。
警告：ヴィティック（B）、チェリック（R）、ゾルテア（B）、ルクミ（B）、フレウラー（B）、ファーガソン（B）
得点者：22分 ロウ（B）、32分 ンディッカ（R）、47分 ベルナルデスキ（B）、58分 カストロ（B）、69分 マレン（R）、81分 ペッレグリーニ（R）、110分 カンビアギ（B）