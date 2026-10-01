ドニエル・マレンが木曜日、セリエAの8月・9月月間最優秀選手に選出された。FWは今季もASローマで抜群の得点感覚を発揮しており、同クラブがイタリアで首位に立っているのも大部分は彼の活躍によるものだ。

ローマでの驚異的な最初の半年を経て、マレンはアストン・ヴィラから完全移籍で買い取られた。27歳のオランダ代表は今季、すでにリーグ戦で6ゴールを挙げている。

マレンは8月、フィオレンティーナ戦のハットトリック（4-0）でセリエA開幕を飾った。その月の最終日には、レッチェ戦アウェーゲームでも2得点を記録した（0-4）。

続くアタランタとのホームゲーム（2-1）では得点しなかったものの、その次のトリノ戦では再びゴールを決め、非常に大きな価値を示した（0-2）。その間には、チャンピオンズリーグのフェネルバフチェ戦（1-1）でアシストも記録している。

インテル戦（2-2）で迎えた代表ウィーク前最後の試合では、マレンはゴールに直接関与しなかった。それでも右利きFWの高い生産性にも後押しされ、ASローマは現在セリエA首位に立っており、勝ち点はインテル、そして宿敵ラツィオと並ぶ13となっている。

今回の受賞でマレンは、ダビデ・フラッテージ（ラツィオ）、ギオルギ・クヴェルナゼ（フロジノーネ）、ダニエル・マルディーニ（カリアリ）、ラウタロ・マルティネス（インテル）、アドリアン・ラビオ（ACミラン）を抑えた。

「ドニエル・マレンは、昨年1月にセリエAへ加入して以降に見せてきた並外れた得点力を維持している」とセリエAのルイジ・デ・シエルボ会長は語る。「ローマにおけるガスペリーニの戦術システム（3-4-2-1、編集部注）に完璧に適合する得点マシンだ」

「5試合で6ゴールという数字は、得点王争いを再び大きく動かした。技術、スピード、華やかさ、そして得点力を兼ね備えるマレンは、世界有数のストライカーの一人だ」とデ・シエルボは続けた。

得点ランキングでは、マレンをラウタロ、グスタボ・バレラ（ACモンツァ）、アントニオ・ライモンド（フロジノーネ）がいずれも4ゴールで追っている。マレンは10月17日のジェノア戦、ローマの次回ホームゲームを前に表彰される。

その一戦は、ジェノアで指揮を執るクラブの象徴ダニエレ・デ・ロッシの帰還という意味でも注目を集めることになりそうだ。