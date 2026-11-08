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ロドリゴ・モラはローマで目覚ましい躍進を遂げた。決定力を発揮してゴールを重ね、先発の座を確立するとともに、代表でも評価を得た。若きFWは、伝説的な人物が去ってから初めての試合に臨むポルトガル代表に合流する予定だ。

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クリスティアーノ・ロナウドが去った後

ポルトガル代表に新時代が訪れ、モラはその中心にいる。ロナウドが代表から退く決断を下したことを受け、ローマのトレクアルティスタは攻撃をけん引する中心選手の一人と目されている。指導陣との意見の相違が報じられた後、ベテランアタッカーが輝かしい代表キャリアに幕を下ろして以来、代表チームが初めてメンバーを発表する重要な局面での世代交代だ。

「代表でプレーできるのは誇らしく、喜びでもある。ロナウドはもういないけど、僕の憧れの存在だ。同じロッカールームで過ごしたとき、彼から多くを学んだ」。元レアル・マドリー選手が去った穴について問われたモラは、『Sky Sport Italia』にそう語った。『Forza Roma』が引用している。

オリンピコで続く好調

モラは現在、キャリアで最も得点を重ねている時期を迎えており、ローマでリーグ戦3試合連続ゴールを記録している。直近の得点はサッスオーロとの接戦での勝利に欠かせないものとなり、先発メンバーとしての地位をさらに固めた。若きアタッカーは最近の得点力向上について、すぐにチームメイトの貢献をたたえた。

「マレンから素晴らしいパスが来た。シュートを打って、今日は運よくまた大事なゴールを決められたし、ローマも勝ち続けている」とFWは語った。モラはシーズン序盤の数週間に比べて出場機会が増えたことにも触れ、プロサッカーにおける起用の変化を冷静に受け止めている。「サッカーは何が起こるか分からない。プレーすることもあれば、しないこともある。でも、いつでも準備していなければならない」と続けた。

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スーレ、ディバラとの連係を深める

モラがローマで成功を収めている理由の一つは、攻撃陣のマティアス・スーレ、パウロ・ディバラとの連係が深まっていることだ。3人は瞬く間にセリエAで最も期待を集める創造的なユニットの一つとなった。モラはチームメイトをどう生かすのが最善か、まだ学んでいる段階だと認めつつ、試合を重ねるごとにピッチ上での相互理解が深まっていると感じている。「マティとプレーするのは素晴らしい。すべてが楽になる。彼は本当に素晴らしくて、僕を大いに助けてくれた。パウロは……形容する言葉はいらない。ものすごく優れた選手だ。彼らとプレーできてうれしい」とモラは語った。

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また、ガスペリーニ監督の要求の厳しい指導が自身の総合的な成長につながったとし、特に守備面での改善が今回の代表招集を勝ち取る決め手になったと考えている。「監督は守備面でも非常に多くを求める。僕は毎日、あらゆる面で成長している。この取り組みが招集には欠かせなかった。僕と家族にとって素晴らしい時期だ」と述べた。

急速な飛躍を振り返る

これまでの歩みを振り返るモラは、イタリアのトップリーグの重圧にこれほど早く適応できたことに、自身でも驚いているようだ。ポルトから移籍した今も、キャリアの土台を築いてくれた古巣に深く感謝している。サッカーには浮き沈みがつきものだが、バランスを保ち、監督の指示に従うことが安定したプレーの鍵になっているという。

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「簡単なことじゃない……。振り返ると、僕はプロとして3度目のキャリアを歩んでいる。これほど急速に飛躍するとは思っていなかった。ポルトには感謝している。すべてを彼らのおかげだと思っている。若い頃の自分には、よくやっているよと伝えたい。今の自分になれたことに感謝している」と振り返った。