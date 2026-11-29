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オリンピコでローマはモンツァを圧倒しているが、前半にドニエル「ボビー」・マレンが足に問題を抱え、手放しでは喜べない。オランダ人FWは開始24分までに1ゴール1アシストを記録したものの、スコアがまだ1-0だった場面で、攻撃に転じた際に激しいタックルを受け、その後まもなく足を引きずり始めた。

ガスペリーニ監督はマレンに、少なくともハーフタイムまでは痛みをこらえるよう求めた。マレンは繰り返しメディカルスタッフの対応と交代を求めたが、結局は前半終了までプレー。左足を地面につけるのも苦しみながら、足を引きずってオリンピコを後にした。

何が起きたのか：20分、ローマが左から右へ展開して攻撃を組み立てる中、マヌ・コネがオランダ人FWに縦パスを送った。最初はゴグリチゼのマークを外れたマレンは、ボールをトラップして加速し、相手を抜いたが、ジョージア人選手のタックルに止められた。

遅れて入った非常に危険なタックルで、スパイクの裏がマレンのアキレス腱と足首付近に当たった。オランダ人FWは強い痛みで倒れたままとなり、その後、スパイクを脱いで履き直すと、足を引きずり始めた。

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出血：マレンはまずベンチにスパイクの交換を求め、続いて大量の冷却スプレーを要求し、その後は鎮痛剤を求めた。それでも長く足を引きずり、出血している傷口は走る時もボールを蹴る時もひどく痛んだ。何度もシュートやダッシュを試みたが、その直後には痛みに耐えきれず、膝を曲げていた。

41分に交代を要求：マレンがピッチ中央に座り込み、交代をはっきりと求めた41分には、カストロがすでに出場の準備を整えていた。だが、ガスペリーニ監督はマレンにもう少し痛みをこらえるよう求めた。前半と後半の間に交代させれば、交代枠を使う機会を失わずに済むためだ。結局、交代はハーフタイムに行われた。