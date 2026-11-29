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現在、ローマはオリンピコでモンツァを圧倒しているが、前半にドニエル「ボビー」マレンが足を痛め、手放しでは喜べない状況だ。開始24分までに1得点1アシストを記録したオランダ人FWは、スコアがまだ1-0だった場面でカウンターに転じた際、激しいタックルを受け、その後まもなく足を引きずり始めた。

ガスペリーニ監督はマレンに、少なくともハーフタイムまでは耐えるよう求めた。マレンは何度もメディカルスタッフの対応と交代を求めたものの、結局は前半終了までプレーを続けた。ハーフタイムには足を引きずり、左足を地面につけるのも難しい様子でオリンピコを後にした。

何が起きたか：20分、ローマが左から右へ攻撃を展開する中、マヌ・コネがオランダ人FWへの縦パスを選択。一度はゴグリチゼのマークを外したマレンは、ボールを収めて加速し、相手を抜いたものの、ジョージア人選手のタックルに止められた。

遅れて入った非常に危険なタックルで、スパイクの裏がマレンのアキレス腱と足首付近に当たった。オランダ人FWは激痛でピッチに倒れたまま動けず、その後、スパイクを脱いで履き直すと足を引きずり始めた。

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出血も：マレンはまずベンチにスパイクの交換を求め、続いて大量の冷却スプレーと鎮痛剤を要求した。それでも長く足を引きずり、出血を伴う傷は走るときやボールを蹴るときにひどく痛んだ。何度もシュートやダッシュを試みたが、そのたびに強い痛みに耐えきれず、すぐに膝を曲げていた。

41分に交代を要求：マレンは41分、ピッチ中央に座り込んで明確に交代を求め、カストロも投入の準備を整えていた。しかし、ガスペリーニ監督は交代の機会を使わずに済むよう、さらに耐えることを要求。最終的に、前半と後半の間にマレンをカストロと交代させた。

最初の診断：ガスペリーニ監督は試合終了後、こう語った。「腱を踏まれ、スパイクとの摩擦で痛みを感じていた。交代させた方がよかったが、数日で済むと思う」