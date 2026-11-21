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ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、セリエA最多の36得点を誇るローマの戦いぶりを喜んでいる。リーグ開幕から12試合で記録した数字で、1試合平均3得点だ。

敵地でパルマに5-1で勝利したローマは勝ち点を30に伸ばし、首位ラツィオとの差を2ポイントとした。勝ち点28のインテルが日曜夜に敵地でアタランタと対戦するのを待つ。

試合後、ローマのガスペリーニ監督はDAZNにこう語った。「最後にピッチを出るとき、また踊ったかって？ いや、サポーターに挨拶しただけだよ。ペンギンみたいに両手を体の横に下げたままにはできないからね（笑）」

「とても満足している。リーグ中断中に複数の選手が代表に行くと、いつも多少の不安はあるからね。中断前の良い流れのまま再開することが重要だった。大差のスコアからは伝わらないが、この試合は難しかった。最終結果が示すよりも、ずっと拮抗していた」

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「常により高い目標を掲げる必要があるが、このチームはあらゆる面で成長している。良くない形で失点し、1-1に追いつかれて精神的に打撃を受ける恐れもあった。それでも、非常に力強く反応した。自分たちは得点できるという自信があるからこそ、悪い出来事があっても、それを乗り越えてプレーを続けられるという確信が常にある」

「マレン以前に、同じ年のセリエAでハットトリックを3回達成した最後の選手を覚えているかって？ ジェノア時代のミリートかジラルディーノ、いや違う。アタランタのイリチッチだ。素晴らしい選手だよ、ヨシップ！ マレンはPSVアイントホーフェン、ドルトムント、アストン・ヴィラといった強豪ですでに実力を示していた。私がしたのは、おそらく彼が最も力を発揮できる位置でプレーさせたことだけだ」

「彼より優れたセンターフォワードが世界に何人いるかって？ 優れたストライカーは各地にいる。セリエAにもいるし、才能ある若手も何人か台頭してきている。マレンが私たちのチームと見事にかみ合い、チームが彼の力を最大限に引き出している」