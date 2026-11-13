ローマのガスペリーニ監督に朗報。主力3選手が全体練習に復帰 ここ数日でディバラとマンチーニが全体練習に復帰したのに続き、ミレ・スヴィラルもようやくチームメートとともに練習を再開した。

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ここ数日でチーム練習に部分的に復帰していたディバラとマンチーニに続き、マイル・スヴィラルもようやくチームメートとともに練習を再開した。

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トリゴリアからジャン・ピエロ・ガスペリーニに朗報が届いた。代表ウィークの間に、ローマは負傷者リストに入っていた主力選手の多くを取り戻しつつある。ここ数日、パウロ・ディバラとジャンルカ・マンチーニに回復の進展が見られたのに続き、今日はミレ・スヴィラルからも明るい知らせが届いた。

ディバラとマンチーニ イタリア人DFとアルゼンチン人FWは、それぞれ右脚の屈筋の違和感とふくらはぎの損傷から回復し、ここ数日ですでにチーム練習に部分的に復帰していた。今日の練習ではともにチームメートと全メニューをこなし、戦列復帰に向けてさらに大きな一歩を踏み出した。

スヴィラルも姿を見せる しかし、最も待ち望まれていたのはセルビア人GKに関する知らせだ。スカイ・スポーツによると、スヴィラルは練習の前半をチームの他の選手たちとともにこなした。足の問題による長期離脱を経て、心強い兆しだ。回復は進んでおり、ローマは代表ウィーク明けに正守護神を早くも取り戻せる可能性を、より前向きに捉えられる。

代表ウィーク明けに3人とも先発か？ ローマは次の11月21日土曜日、18時から敵地でパルマと対戦する。順位表の上位にいるラツィオとインテルを追うためにも、ガスペリーニにとって重要な一戦だ。指揮官は再び3人の主力を起用できることを願っている。ローマの日程は、セリエAではその後、11月29日のモンツァとのホーム戦、12月4日のボローニャとのアウェー戦が続き、紙の上では厳しくない。ただし、ローマにとってカレンダーに赤丸を付けるべき試合は、11月25日水曜日のPSG戦と12月8日のスポルティング・リスボン戦という、次のチャンピオンズリーグの2試合だ。プレーオフ進出を目指すローマには勝ち点獲得が求められる。