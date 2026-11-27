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ライアン・フリードキン氏が、ローマの冬の移籍市場での動きを本格化させるため、トリゴリアを訪れる見通しだ。クラブのエグゼクティブ・バイスプレジデントを務める同氏は、オーナーであるダン氏の息子。補強、ファイナンシャル・フェアプレー、スタジアムなど、複数の課題について現状を確認することになる。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、今回の訪問はジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督との契約延長に向けた動きを始める機会にもなるかもしれない。現在の契約は2028年6月までで、年俸は手取り500万ユーロ。この金額により、同監督はユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督と並び、セリエAで最も高給の指揮官となっている。

一方、ガスペリーニ監督は1月に左サイドの選手と攻撃的MFという2人の補強を待ち望んでいる。獲得を夢見る選手は、引き続きレアル・マドリーのブラジル人選手エンドリッキだ。ミランも獲得を狙っている。

『コリエレ・デロ・スポルト』によると、ダン・フリードキン氏はパリ・サンジェルマンのナセル・アル＝ケライフィ会長と非常に良好な関係にあり、同会長のプロジェクトを手本に、大規模なアカデミーを通じて若い才能に投資する構想を描いている。

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フランスのクラブは、パリ中心部から約30分のポワシーに建設費3億ユーロ超のキャンパスを擁する。2024年11月21日に開設された施設には約200人の従業員がおり、手入れの行き届いたピッチ17面のうち7面が育成年代専用だ。フィジカルトレーニングやリカバリー、パフォーマンスの測定に使うスペースも備えている。

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さらに、教員や指導担当者、専門スタッフをそろえた教育施設も併設されている。テクノロジーとの付き合い方にも決まりがあり、15歳以下のスマートフォン使用は1日1時間に限られ、年長の選手の携帯電話は夜に回収される。娯楽室にはミニビリヤード台やテーブルサッカー台のほか、ピアノも置かれている。

モデルとしているのは米国の大学だ。「選手である前に、人間であれ」。施設に入った人を迎える言葉の一つに、NBAのスター、ステフィン・カリーの「成功は偶然ではなく、選択だ」がある。このプロジェクトは、スポーツ面の育成、学校教育、人格形成という3本の柱を軸に進められている。2026年には生徒の97％が、フランスの高校課程を修了するための試験、バカロレアに合格した。

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最終的な理想は、パリか別のクラブでプロ選手になることだ。数字も成果を示している。アカデミー出身の10人が2025／2026シーズンにトップチームで出場を記録し、そのうちザイール＝エメリ、マユル、エムバイェ、ンジャントゥの4人はチャンピオンズリーグにも出場した。PSGで育った28人が欧州5大リーグでプレーしており、クラブ出身で現在プロとしてプレーする23歳以下の選手は33人いる。

PSGのアカデミーを率いるのは、元MFのヨアン・キャバイェ氏だ。同氏は『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューで、こう説明した。「私の仕事は、若手育成をクラブのスポーツ戦略の持続的な柱とし、彼らが最高レベルに到達できるよう支えるという、クラブの目標に完全に沿っている。私たちの責任はサッカーだけにとどまらない。私たちはスポーツ面の成長、学業成績、人格教育という3本の柱に基づくモデルに取り組んでいる。目標はサッカー選手だけでなく、責任ある未来の市民を育てることだ。ナセル・アル＝ケライフィ会長が構想し、実現を望んだPSGキャンパスは、並外れた施設だ」

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「トップチームとは、会長、ルイス・カンポス、ルイス・エンリケが主導する共通のスポーツビジョンを共有し、緊密に連携している。この一貫した取り組みによって、若い選手たちをプロサッカーの要求に向けて段階的に準備させ、次の段階へ進む用意ができたときに機会を与えられる。最終的には、彼らが最高レベルで継続的に活躍する姿を見ることが私たちの目標だ。パリ・サンジェルマンのユニフォームを着てそれを成し遂げたときは、特にやりがいを感じる」