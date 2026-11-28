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ロレンツォ・ピローラが、所属するオリンピアコスとミランの一戦で前半の主役となった。試合は木曜日に行われたヨーロッパリーグのリーグフェーズ第5節だ。

31分、ギリシャの準優勝チームが先制した場面では、イタリア人DFピローラのヘディングシュートがクロスバーに当たり、跳ね返ったボールをミランのGKマイク・メニャンが自陣ゴールへ押し込む形となり、オウンゴールを誘発した。グスタボ・サが蹴ったCKに、ゴール前で頭を合わせていた。

その4分後には、ピローラがゴールライン上で見事なクリアを見せ、アルファジョ・シセの無人のゴールに向けたシュートをスライディングで防いだ。シセはアルドン・ヤシャリの縦パスに抜け出し、飛び出してきたGKステファン・オルテガより先にボールに触れていた。

さらに前半アディショナルタイムの1分には、ピローラが絶好の位置から左足でシュートを放ったが、クロスバーを越え、追加点を逃した。ジェルソン・マルティンスが敵陣でボールを奪ってパスを出し、ジョアン・シウバを経て、オニェマエチの低いクロスにつながった。

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後半は展開が変わる。49分にポルトガル人のジョアン・シウバが、元ボローニャ、アタランタのスイス人レモ・フロイラーのアシストから2-0とした後、56分にはピローラがオマリ・ハッチンソンを抑えられなかった。ハッチンソンは1得点2アシストを記録し、ミランの反撃ではアルファジョ・シセが63分にヘディングで得点。クリスティアン・プリシッチも71分に右足のボレーでゴールを決めた。そして95分、ディエゴ・モレイラがカウンターから決め、最終スコアを2-4とした。

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2002年生まれのピローラはインテルの下部組織で育った。U-17ではイタリア王者となり、国内スーパーカップも制した。

獲得タイトルには2020年のセリエA優勝もある。この年、アントニオ・コンテ監督の下でインテルのトップチームにおける最初で唯一の出場を果たした。7月16日の敵地SPAL戦で、4-0と勝利した試合の終了10分前にアントニオ・カンドレーヴァに代わって途中出場。その後、インテルからセリエBのモンツァへ2シーズンにわたりレンタル移籍した。

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ピローラはオリンピアコスと2028年6月まで契約を結んでいる。同クラブは2024年夏の移籍市場で、サレルニターナから300万ユーロで獲得した。加入後は82試合に出場し、1得点1アシスト、イエローカード6枚を記録。2025年にはギリシャのリーグ戦とカップ戦を制し、国内2冠を達成した。

ピローラはU-15からU-21まで、イタリアの各年代別代表を経験した。U-21では26試合で3得点を記録したが、A代表での出場はまだない。現在はロベルト・マンチーニ代表監督からの招集を待ち望んでいる。

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『トゥットスポルト』によると、ピローラを巡ってラツィオとローマの移籍市場での争奪戦が見込まれる。本人はイタリアを恋しく思っており、そのためベッペ・リーゾが率いる代理人チームは、契約更新の可能性を巡るギリシャのクラブとの話し合いを保留している。

優先しているのは、セリエAに戻ってプレーする可能性だ。実現するなら来夏が最も有力だが、12月28日に正式に始まる冬の移籍市場での復帰もあり得る。すでに複数のクラブが獲得の可能性を探り始めている。

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ローマは以前からピローラを追い、動向を注視している。ピローラの特性はジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の3バックに適しているとみられ、左のセンターバックと中央のどちらも務められる。

ただし、ラツィオの動きにも注目だ。 同クラブはここ数日、移籍の可能性を探るため代理人のリーゾと接触しており、強い関心を示している。ラツィオ側は買い取りオプション付きのレンタル移籍で交渉を進めたい考えだ。クラブ幹部と代理人事務所GR Sportsの良好な関係が、夏に成立したダヴィデ・フラッテージとアンドレア・ピナモンティに関する取引に続く、新たな取引を後押しする可能性がある。

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最後に一つ。ピローラには双子のカルロがおり、GKとしてアルチェッラスコ・チッタ・ディ・エルバ（ロンバルディア州のエッチェッレンツァ）でプレーしている。