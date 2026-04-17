ローマで衝撃：ガスペリーニ監督が突然涙を流し、その場を立ち去り、ドアを壊した。

ジャン・ピエロ・ガスパーイーニ監督は金曜夜、アタランタ・ベルガモ対ASローマ戦を控えた会見で突然涙を流し、途中退席した。

ガスペリーニはアタランタで9年間率い、ヨーロッパリーグ制覇を達成後に昨夏ローマへ加入した。

現在率いるローマは6位。金曜にコモがサッスオーロに1-2で敗れたため、土曜に勝てば5位以内に入る。

しかし先週、その立場は突然危うくなった。アドバイザーでクラブレジェンドのクラウディオ・ラニエリが「ガスペリーニは昨夏4番目の候補で、地位は揺るぎないものではない」と語ったためだ。

会見では「理解できない。ラニエリとは何もなかった。こんな扱いは初めてだ」と語った。

ラニエリのアタランタ時代の話になると涙が溢れた。「ローマでは何をするにも完璧でなければならない。ベルガモでは周囲の信頼があったからこそ成功できた」。

「アタランタは素晴らしいクラブで、監督と協力して働いていた。私が去ったのは、状況が変わったからだ。オーナー交代と、私にとって父親のような存在だった人物の離脱が理由だ」

最後にこう語り終えると、ガスペリーニは席を立ち、感情を抑えきれずに会見場を去った。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、出口のドアノブを壊したという。



