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ルイス・エンリケ監督は、ローマを率いた2011-12シーズンを懐かしく振り返る一方、チャンピオンズリーグで対戦するパリ・サンジェルマンに対し、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の下で恐れを知らずに戦う相手を警戒するよう促した。セリエAでガスペリーニ監督と対戦した当時にも触れ、ローマの積極的なスタイルが前回王者の試練になると語った。

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エンリケ監督、恐れを知らないローマを警戒

パリ・サンジェルマン（PSG）のルイス・エンリケ監督は、チャンピオンズリーグでローマをパルク・デ・プランスに迎えるにあたり、普段とは異なる厳しい戦術的な試練を覚悟するよう選手たちに警告した。リーグフェーズの順位表では20位に位置するものの、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるローマは直近5試合で19得点を記録。ドニエル・マレンが4得点を挙げたパルマ戦での5-1の勝利も含まれる。

ルイス・エンリケ監督はPSGTVに「我々が慣れている試合とは大きく異なるだろう。彼らは独特の守り方をするチームなので、難しい試合になる。レアル・マドリー戦では2点をリードしながら3-4で敗れ、マンチェスター・ユナイテッド戦でも同じように3-2で敗れた。彼らは恐れずにプレーするチームだ。勝つのは非常に難しいだろう」と語った。

2011-12シーズンのローマでの日々を回想

今回の試合で、ルイス・エンリケ監督は古巣ローマと再会する。バルセロナBを指導した後、2011年6月にローマで初めてトップチームの監督に就任した。イタリアの首都で過ごした唯一のシーズンには、ヨーロッパリーグでスロヴァン・ブラチスラヴァに敗退。欧州大会の出場権を獲得できず、シーズン後に退任したが、スペイン人指揮官は当時を温かく振り返った。

ルイス・エンリケ監督は「15年がたった。私にとって非常に特別な時間だった。ローマで過ごした1年には良い思い出がある。ローマを訪れる機会があるたびに素晴らしい気持ちになる。本当に素晴らしい場所だ。物事がうまくいくことも、そうでないこともある。それが人生だ。受け入れなければならない。とても前向きな思い出として残っている」と話した。

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ガスペリーニ監督と再び対決

ルイス・エンリケ監督はローマのガスペリーニ監督への深い敬意も示した。両者がイタリアで指揮を執った時期は重なっており、ガスペリーニ監督は2011-12シーズンに短期間、インテルを率いていた。パリでの監督同士の対決を前に、イタリア人ベテラン指揮官の明確な戦術的特徴を称賛した。

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ルイス・エンリケ監督は「彼は非常に経験豊富で、私がとても好きな監督だ。彼のチームには明確なアイデンティティーとプレースタイルがあり、我々が慣れているものとは大きく異なる。私がローマにいた時、彼はインテルにいたが、彼にとって良い結末にはならなかった。それでも実力を示した。トップレベルの監督であり、指導者として彼のチームを見ることは私の刺激になる」と説明した。

欧州での記録更新が懸かる一戦

PSGはチャンピオンズリーグで14試合無敗を続け、リヨンが2004年から2006年にかけて樹立したフランス勢の記録に並んでいる。また、イタリア勢をホームに迎えた直近5試合の欧州大会でも無敗だ。

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ローマはチャンピオンズリーグのアウェー戦で33試合連続失点中。そのローマに勝利すれば、ルイス・エンリケ監督にとって自身初となる欧州大会のグループステージ5連勝を達成する。