ローマはセリエA第3節を終えても無傷だ。ホームでのアタランタ戦では、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームは長らく敗戦濃厚だったが、マリオ・エルモソの89分弾、そしてマティアス・スーレの90＋3分弾によって、0-1のビハインドをひっくり返し、激闘の末に2-1で勝利した。

試合前の注目は、最近クラブのレジェンドとしてアタランタを離れ、ローマへ移ったマルテン・デ・ローンに集まっていた。ズワインドレヒト出身の同選手はベンチスタートとなり、デフィン・レンシュと同じく出場機会はなかった。ドニエル・マレンは当然のように先発し、1時間後に交代となった。

マレンは前半にいくつかチャンスを迎えたが、ここまでの2試合で合計5ゴールを記録していたときほどの決定力は見せられなかった。オランダ代表FWは好機でアタランタGKマルコ・カルネセッキを仕留め切れなかった。

試合の流れに反して先制したのはアタランタだった。シャルル・デ・ケテラエルがエルモソを振り切って前へ運び、クロスを供給。ベルギー人のクロスにエヴァン・エンディカが足を出したものの、こぼれ球をエデルソンに強烈に蹴り込まれ、0-1となった。

そのまま終わるかに見えたが、大部分はスーレの働きによって、運命は別の結末を選んだ。アルゼンチン人MFは試合終了間際にCKをエルモソの頭へ送り込み、エルモソは美しいループ気味のヘディングでファーサイドを射抜いた。1-1となった。

オリンピコではさらにドラマが待っていた。マレンに代わって入ったサンティアゴ・カストロは、同点弾の前にすでに2度も枠を叩いていたが、そのカストロがボールをパウロ・ディバラへつなぐ。すると司令塔は同胞スーレのスペースを見つけ、スーレは中へ切れ込んでシュート。ブラインド気味の一撃でカルネセッキのニアを破り、2-1とした。

これでローマは3試合で勝ち点9。これより前に壮絶な一戦でナポリを退けたインテルと並び、3節終了時点で同勝ち点に到達した唯一のチームとなっている。なお、ミラン、ユヴェントス、ラツィオ（2試合で勝ち点6）はこの成績にまだ並ぶ可能性を残している。