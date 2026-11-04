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ブライアン・クリスタンテは、ASローマが2点のリードを守れずマンチェスター・ユナイテッドに逆転負けした試合で、物議を醸したPK判定への不満を表明した。イタリア人MFは、オールド・トラッフォードで再び大きく崩れたことを受け、守備の脆さを改善するようチームメイトに求めた。

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ローマ、オールド・トラッフォードでリードを守れず

クリスタンテは、ユナイテッドに3-2で敗れた劇的な一戦を受け、チームメートに早急な改善を求めた。ローマは火曜日、オールド・トラッフォードで2点のリードを失った。

アウェーのローマは開始18分までに2-0とリードした。しかし、後半に大きく崩れて3失点を喫し、何も得られずイングランドを後にした。ジャンルカ・マンチーニは後半早々、マテウス・クーニャへのファウルで重要なPKを与えた。この判定がホームのユナイテッドに反撃のきっかけを与え、試合の流れを一変させた。

クリスタンテ、疑問の残るPK判定に言及

反撃のきっかけとなったPK判定に、クリスタンテは明らかに不満を示した。MFは、主審のマンチーニに対する判定が厳しいものだったと感じていた。

「PKのリプレーは見ていないが、ピッチ上では非常に疑問の残る判定に思えた」とクリスタンテは『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。「相手が勢いづくと本当に強くなるので、抑えるのは難しい」

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判定への不満を示しながらも、クリスタンテはローマ自身にも敗因があると認めた。「前半は素晴らしいプレーができた。2点以上取ることもできたが、もちろん相手も強い」

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ローマ、プレッシャーのかかる状況への対応に課題

ローマが今季、リードを奪いながら崩れたのは初めてではない。10月にはホームでレアル・マドリーに3-4で敗れた試合でも、2点のリードを守れなかった。クリスタンテは、リードを守るために守備ラインを下げる際の対応が、現在のチームの大きな弱点だと認めた。

「そうかもしれない。チーム全体でもっと守備に集中しなければならないのは確かだ」と主張した。「今日は2-0でリードしていた。時にはラインを下げ、相手にボールを持たせながら試合をコントロールしてもいい。ただし、失点はしてはいけない。こうしたことがあまりにも頻繁に起きているので、何を間違えているのかを注意深く見直し、理解する必要がある」

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好材料を安定した結果につなげられるか

ローマは今後の試合に向けて立て直しを図り、守備のもろさに対処しなければならない。後半の痛い失速が今季を決定づけることのないよう、練習場に戻って改善に取り組む。