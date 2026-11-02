バイエルン・ミュンヘンのレジェンドであるドイツ人のロタール・マテウスが、アトレティコ・マドリードに対して辛辣な批判を浴びせ、同スペインのチームを「汚くて不快だ」と評した。これは、現監督ディエゴ・シメオネがイタリアのピサでプレーしていた選手時代に彼と対戦した過去の試合について語った際の発言である。

マテウスは「エヌテーフェー・スポルト」の番組での発言で、アトレティコ・マドリードとバイエルン・ミュンヘンの注目の対戦を前に、インテル・ミラノのユニフォームを着ていた時期のシメオネとの思い出を振り返り、このアルゼンチン人監督が試合中に激しいタックルに頼っていたと指摘した。

マテウスはその時期を振り返ってこう語った。「彼は蹴り続けていた」。そして、シメオネのタックルのせいで、脚に追加のプロテクターを着ける必要性を感じていたと付け加えた。

両選手はイタリアで2度だけ対戦している。1度目は1990年10月、インテル・ミラノがピサに6対3で勝利した試合であり、2度目は1991年3月、アレーナ・ガリバルディでニコラ・ベルティが決めた1点によってロンバルディアのチームが無失点で勝利を収めた試合だった。

マテウスは、2試合のうちの1試合でシメオネが自分のマークを担当したと説明し、このアルゼンチン人ミッドフィルダーが味方選手に対してさえも力を行使することをためらわなかったと強調。当時のアルゼンチン代表のキャプテンだった同郷のディエゴ・マラドーナにタックルした出来事を振り返った。

元ドイツ代表の名手はこう語った。「彼はマラドーナを蹴ったんだ、アルゼンチン人の! 代表チームのキャプテンを蹴ったんだよ。想像できるかい? 彼は本当に怒っていた」。

しかし、最も辛辣な発言は、元バイエルンの名手トーマス・ミュラーがアトレティコ・マドリードをヨーロッパサッカーで最も荒々しいチームの一つだと評したことについてマテウスが質問された際に飛び出した。

マテウスはこう答えた。「荒々しい? それは優しい言葉だ。強い男たちと言ったのなら話は別だが……彼らは汚くて不快なチームだ」と、同スペインのチームのプレースタイルに対して直接的な攻撃を加えた。