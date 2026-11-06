ローダJCのGKが3度のミス、ヘラクレス戦での大敗を招く

ヘラクレス・アルメロがエールステ・ディヴィジで首位固めに成功した。ローダJCに5-1で勝利し、VVVフェンロがヨングPSVと1-1で引き分けたため、オーファーアイセル州のクラブは首位でのリードを6ポイントに広げた。

ヘラクレス・アルメロ対ローダJCケルクラーデ 5-1

ヘラクレスはジャスティン・トライヘルの大きなミスから早々に先制した。トライヘルが足元にボールを置いたまま滑り、トリスタン・ファン・ヒルストが押し込んだ。ローダJCはPKで同点に追いついたが、アウェーチームにとっては実らなかった。トライヘルが遠距離からのシュートを処理しきれず、ジャン＝ポール・エンジョリが押し込んだ。そのエンジョリーが間もなく3-1となるゴールも決めた。ヘラクレスはさらに、トライヘルの3度目のミスをファン・ヒルストが逃さず、ドイツ人GKのニアサイドを再び破った。スコアは5-1となった。

FCドルトレヒト対NACブレダ 0-0

ドルトレヒトで得点は生まれなかったが、ファウルはあった。小競り合いとイエローカードが相次ぎ、ピッチにカップが投げ込まれたため、試合は一時中断された。

ヘルモント・スポルト対FCフォレンダム 2-3

FCフォレンダムは前半終了間際、ロヴロ・ゴリッチのオウンゴールで先制した。59分にはザンダー・ファン・デ・フェルデが見事な強烈シュートを決め、1-1に。フォレンダムはペナルティーエリア内で完全にフリーになったプレシャス・ウグウのゴールで再びリードした。しかし、ミシェル・ルートヴィヒが、相手に当たってコースの変わった意表を突くシュートで間もなく追いついた。最後はフォレンダムが勝利をつかんだ。ヘンク・フェールマンが足のアウトサイドで巧みに押し込み、2-3とした。

ヨングAZ対アルメレ・シティ 1-3

前半、アルメレ・シティは見事なカウンターを展開し、最後はフェルディ・クライフが決めて先制した。数分後にはドライフに0-2とするチャンスが訪れたが、決めきれなかった。後半、ヨングAZはヤスパー・ハルトフのフリーキックで追いついた。シュートは大きくコースが変わり、GKにはなすすべがなかった。その7分後、アルメレはバイロン・ブルヘリングのゴールで再びリード。至近距離からニアサイドに強烈なシュートを決め、1-2とした。最後はマルリー・ドルスが鋭いカウンターから決め、最終スコアを1-3とした。

FCアイントホーフェン対ヨング・アヤックス 0-3

ビルドアップのミスを突いたヨング・アヤックスは、素早いコンビネーションからペナルティーエリア内のエムレ・ウヌファルにつないだ。ウヌファルは一度では決められなかったものの、押し込んだ。後半にはレヴィ・アチェアンポンがアヤックスのリードを2点に広げた。こぼれ球が足元に転がり、無人のゴールに押し込んだ。ディエゴ・プーニョがPKを決め、最終スコアを0-3とした。

TOPオス対RKCワールワイク 1-1

TOPオスは23分、素早いカウンターからマウリリオ・デ・ラノイがゴール左下にシュートを決めて先制した。58分にはイェッセ・ファン・デ・ハールがCKを頭で決め、アウェーチームが追いついた。その後、サンデル・ドイツ監督はより攻撃的なシステムを選択。TOPのGKハーフェコッテが数度のセーブで逆転を防ぐ一方、77分には反対側のゴールでファン・デ・ハールのヘディングがわずかにバーを越えた。

VVVフェンロ対ヨングPSV 1-1

アイントホーフェンから来たアウェーチームは39分、右サイドからのクロスをアミル・ブーハムディが頭で決めて先制した。ハーフタイム後、VVVは同点ゴールを狙い、66分に実を結んだ。エディ・ズリアニが右サイドから送った絶好のクロスを、イスマイル・ウラド・ムハンドが至近距離から頭で決めた。フェンロでの試合はそのまま終了した。