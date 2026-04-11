ロン・ヤンス、激怒：「これはマナーに欠ける。君たちは本当にうっとうしい！」

ロン・ヤンス監督は、FCユトレヒト対テルスター戦前、ESPNの取材方法に明らかな苛立ちを露わにした。インタビューでは、会話の内容を追跡・取り上げるやり方に強い不満を示した。

きっかけはレポーター、レオ・オルデンバーガーの質問。彼はウォーミングアップ中にヤンスがアンソニー・コレイアと交わした会話をほのめかした。

FCユトレヒトは先日、コレイアと基本合意に達したと発表。テルスターで成功を収める彼が、今季限りで退任するヤンスの後任候補であることも伝えられている。

翌日の試合前、ESPNは2人の会話を撮影し、話題にした。

オルデンブルガーが「FCユトレヒトについて話していたのですか？」と尋ねると、ヤンスは激怒した。「いや、いや、いや…君たちは本当にうっとうしい。どこにでも耳を突っ込んでくる。口を手で覆ったり、何も言わなかったりするのはごめんだ。」

ヤンズは、こうした何気ない会話がニュースとして取り上げられすぎることに不満があると説明した。先週のピーター・ボス監督の件のように、ちょっとした会話がすぐに「話題」になってしまうのはフェアではないと語った。

また、試合への采配を問われると、ダニ・デ・ウィットの先発起用について「一瞬も迷わなかった。彼はここ数か月でプレーもリーダーシップも成長し、ピッチ上のリーダーだ」と断言した。

ヤンズはテルスターの戦術にも言及した。「相手のプレースタイルに対応するのは obvious だ。距離が近く、フリーな選手へプレッシャーをかけられるならかける。そうでないならやらない。」