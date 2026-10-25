ロン・ヤンスはPSV対フェイエノールト（1-1）で、アニス・ハジ・ムサのプレーを大いに楽しんだという。『NOS Studio Sport』で語った。

ハジ・ムサはアイントホーフェンでの前半、まったく試合に入れていなかった。しかし後半、見事なプレーでフェイエノールトに勝ち点1をもたらした。

「彼がまだオランダでプレーしていることを、私たちは本当に喜ぶべきだ」とヤンスは絶賛する。「彼は試合を決められる選手だ。ラマル（ラミン・ヤマル、編集部注）級だよ」

続けてハジ・ムサの同点ゴールを振り返り、「PSVのあの2人（コスティッチとマウロ、編集部注）は、もっとうまく対応できたかもしれない。それでも、彼は本当に見事なシュートを決めた」と語った。「彼のプレーは本当に見ていて楽しい。こういうことをする選手だし、できる選手だと分かっている。素晴らしいゴールだった」

ヤンスは、FCユトレヒトの監督時代にハジ・ムサと話したことも明かした。「とても良さそうだった。フィテッセからは『やめておけ。彼は守備に加わらない』という声を何度も聞いた。でも、彼は驚異的なんだ」

ハジ・ムサの突破を見て、ヤンスは楽しそうに語った。「PSVのDFたちも彼の動きに食いついていた。彼を相手にそれだけは絶対にしてはいけない。私がユトレヒトにいたとき、彼から電話があって、やはりフェイエノールトに行くと伝えられた。ああ、いい選択だったね」

ハジ・ムサは昨夏、中東への移籍に近づいていた。しかし、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは最終的に、4000万ユーロでの移籍の可能性に応じなかった。振り返れば、フェイエノールトはその判断を後悔していないだろう。