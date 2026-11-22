共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ロン・ヤンスは、ルベン・ファン・ボメルに明るい未来が待っていると考えている。PSVのアタッカーはNEC戦（4-1で勝利）で素晴らしい印象を残し、オランダ代表入りをますます強くアピールしている。

ファン・ボメルは直近2度の代表活動で、シャビ・エルナンデス監督率いるオランダ代表のメンバーに入っていた。しかし、現時点では先発の座をつかむには至っていない。左ウイングではコーディ・ガクポが不動の選択肢となっている。

それでも、ヤンスはファン・ボメルに大きな信頼を寄せる。ここ数カ月、複数の若手選手がオランダ代表デビューを果たしたものの、誰も決定的なブレイクには至っていない。ヤンスは、ファン・ボメルならそれを成し遂げられそうだと考えている。

「今、オランダ代表でデビューした若手選手が何人かいる。そうなるとプレッシャーは大きくなる。その中で毎週結果を見せている選手が1人いる。ルベン・ファン・ボメルだ」と、ヤンスはNOS Studio Sportで話し始めた。

広告 広告

「彼は相手の外側をスピードで抜いていける選手だ。ボールを持っていても、持っていなくても、背後へ抜け出せる。対戦相手は次々と倒れてしまう！ 追いつこうとしても、どうしても追いつけないんだ」

Related Topics

次の試合 RMA UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 PSV 視聴する

NEC対PSVでのファン・ボメルの映像を見ながら、ヤンスは「彼がこれを見せたのは初めてではない」と続けた。「国際レベルでも見せている。誰もが走りで置き去りにされる！ 彼は父親よりずっと速い」

「彼が健康を維持できることを心から願っている」とヤンスは続けた。「そうすれば、PSVとオランダサッカーのために、これから多くの素晴らしいことを成し遂げられる。彼には非常に大きなパワーがある」

広告

NEC戦のパフォーマンスを受けてファン・ボメルには称賛が相次いだが、ペーター・ボス監督にはまだ注文があった。「彼は自分のスピードをもっと生かせると思う」と、土曜夜の記者会見で厳しい見方を示した。

「相手よりこれほど速いなら、そこからもっと多くを引き出せる。チームメートはもっと彼にボールを出すべきだが、彼自身も、自分が脅威になれる場面をもっと的確に見極めなければならない。彼は本当に素晴らしい。今は1試合で相手を抜くのが2、3回かもしれないが、それを12、13回にしなければならない。自分の能力を最大限に引き出すべきだ」とボスは語った。