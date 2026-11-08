ロン・ヤンスは日曜夜、『NOSスタジオ・スポルト』で、AZ対FCフローニンゲン（4-3）でのエティエンヌ・ファーセンの振る舞いを厳しく批判した。GKは物議を醸したPK判定を受け、終盤に完全に自制心を失い、イエローカードを2枚受けた。「ほとんど病人だ」と、監督業を退いたヤンスは語った。

問題の場面は試合終盤、3-3の状況で起きた。ファーセンがゴールを飛び出し、AZのFWアユブ・ウフキルと衝突。主審のヤニック・ファン・デル・ラーンはPKを宣告し、GKにイエローカードを提示した。ファーセンは激怒し、ピッチを去るとまで言い出した。主審は戻る機会を与えたものの、GKは抗議を続け、2枚目のイエローカードを受けた。

アルクマールでの激闘の末に敗れた後、FCフローニンゲンのディック・ルッキン監督は自身のGKについて率直に語った。「チームメートが彼をその場から遠ざけようとしているのが見えた。だが、ああなると彼は一種の視野が狭くなった状態に陥ってしまう」とルッキンは話した。「そのことを話し合えるようにし、彼を助けなければならない」

ルッキン監督はファーセンの苛立ちは理解できるとしながらも、GKは一線を越えたと考えている。「感情的になるのは理解できるが、彼はその感情をもっとうまく抑えなければならない。審判を相手にしても決して勝てないのだから」と指揮官は語った。「あの振る舞いは我々が求めるものではないし、幸い彼自身もそれを認めている。愚かなことをしたと理解し、謝罪した」

ルッキン監督のその言葉を、ヤンスは歓迎していると『スタジオ・スポルト』で語った。「エティエンヌ自身も非を認めているとはっきり示されたことを、とてもうれしく思う。ピッチ上では、必ずしもそういう姿が見られるわけではないから」と元監督は述べた。それでもヤンスは、ファーセンの振る舞いが常態化し始めていると考えている。

「もう何度か言っているが、彼は本当にいいやつだ。素晴らしいGKで、足元のプレーも非常にうまい。今回も得点に絡んでいた。ただ、こういうことが今も繰り返し起きる。こうしたことに関しては、ほとんど病人だ」とヤンスは指摘した。

ヤンスは、その後ファーセンがファン・デル・ラーン主審に詰め寄ろうとしたやり方を理解できないという。「最初は立ち去ろうとし、その後は襲いかかろうとしているようにさえ見える」と、チームメートがGKを制止しなければならない様子を見ていた解説者は指摘した。「彼はもっと自分を抑えなければならない。PKだったかどうかは私にも分からないが、あの振る舞いは許されない」