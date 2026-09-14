ロン・ヤンス氏は、ギバイロ・リードをオランダ代表で見たいと『NOS Studio Sport Voetbal』で語った。元指揮官によれば、20歳のフェイエノールト所属選手はデンゼル・ダンフリースの有力な後継者であり、さらには代役にもなり得るという。

「彼は自分では言えないだろうから、私が言おう。ダンフリースの後ろでも横でも、あるいは競争相手としてでも、今リードを招集するのが理想的じゃないか」とヤンス氏は話した。

フェイエノールトは先週日曜、PECズヴォレに0-7で勝利した。リードは右サイドで絶えず存在感を示し、3アシストを記録した。ヤンス氏によれば、新たな代表監督シャビ・エルナンデスの下で若返りを進める時が来ているという。

「理想的なタイミングだと思う。ネーションズリーグの結果は最重要ではないが、再びチームを作り上げていくことは重要だ。そうなれば若い選手たちを試すこともできる。自分をアピールしている選手は何人かいるし、彼（ギバイロ・リード、編集部注）だけが唯一のフェイエノールトの選手ではないと思う」

ヤンス氏は、若い選手たちのために場所を空けるべきだとの考えを示している。このオランダ人によれば、そのためには経験豊富な戦力に対して、出場時間が減ることや、若手選手のプレーを見るために一度は招集外で自宅に残ってもらうことを伝えても問題ないという。

リードはPECズヴォレ戦後、オランダ代表について反応した。「この調子を維持できれば、うまくいけば入れると思う。でも、自分でそう言うのは難しい」。実際にその知らせがリードに届くかは、まだ分からない。「本当に何も知らない。向こうからメールも来ないし、いつも間違ったメールアドレスに送っているんだ」

リードはこれまでオランダ代表に招集されたことは一度もないが、各年代別代表ではプレーしている。オランダU-19代表では19試合、オランダU-21代表では1試合に出場した。