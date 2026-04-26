エクセルシオール対FCユトレヒト戦後、ロン・ヤンス監督が不満を漏らすのは当然だった。ユトレヒトはロッテルダムで5-0と大敗した。

11分にはノア・ナウジョクスに先制され、さらにマティス・ディッデンが短時間に2枚の警告を受けて退場。その後、デレンシリ・サンチェス・フェルナンデス（2得点）、イラクリ・イェゴイアン、レナード・ハルトジェスに失点を重ね、5失点で敗れた。

試合後、ヤンス監督はESPNの取材に「日曜の午後12時15分、天気も良く、チーム状態も練習も良かったが、今日はまったく駄目だった」と語った。

「相手は当然の勝利を収めた。我々は1対1で戦わず、距離を置いて守った。序盤にチャンスは作ったが、最後のパスが通らなかった。10人で2点ビハインドとなり、ハーフタイムに修正を図ったが、3点目が入った時点で試合は決まった」

試合後、ヤンスは遠征してきたユトレヒトのファンのもとへ歩み寄り、謝罪した。「ひどい内容だった」

ロッカールームでは怒りを抑え、「これが本来の姿ではない」とだけ伝えた。

「明日のミーティングで改めて話し合う。こんな結果は許されないし、もっと良いプレーを取り戻す必要がある」と結んだ。