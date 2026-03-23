ロンバルドが勝利したものの、サンプドリアはそれでも監督交代を行う可能性がある：ダンジェロは2028年まで契約、ペッキアやチョッフィの名前が挙がっている

昨日、サンプドリアとそのアッティリオ・ロンバルド監督が挙げた勝利は、土曜日の抗議活動の後も依然として緊張が高まっているチーム環境をわずかに和らげたものの、チームは依然として降格回避の戦いに深く巻き込まれている。マルコ・フォティ監督の解任後、内部からの解決策として選ばれた暫定監督は、極めて重要な勝ち点3をもたらしたが、全体像は依然として不透明で、刻一刻と変化し続けている。 試合後、ロンバルド監督自身は次のように説明した。「私は依然としてこのチームの監督だと感じている。ただ、他の人々の考えまでは分からない」と。これは、近日中に監督の去就を決定するために協議を行うクラブの経営陣への直接的な言及である。





したがって、勝利にもかかわらず彼の立場は依然として危うい。引き分けか敗北であれば即座に交代となっていただろうが、勝利後も新たな交代の可能性は排除されていない。 『イル・セコロ・ディエチノヴェ』紙の報道によると、クラブ内部ではネイサン・ウォーカー、イェスパー・フレッドバーグ、アンドレア・マンチーニらを巡る検討が進められている。並行して、クラブはここ数日、カンパーニア州のチームとの対戦で惨敗した場合に備え、また2週間の休止期間を活用し、将来の監督候補に十分な時間を確保するため、すでに複数の監督と接触を開始しているという。

最有力候補として挙げられているのはルカ・ダンジェロで、スポーツディレクターのアンドレア・マンチーニが直接交渉を進めており、契約期間は2028年までとなる見通しだ。数日前に提示された、オプション付きでわずか3ヶ月という条件から改善されたオファーを受け、彼の代理人であるミニエリ氏との接触があったとされる。 しかし、監督本人は様子見の姿勢を見せている。というのも、スペツィアとの契約に関する問題が未解決のままであり、同クラブは近いうちにロベルト・ドナドーニの後任として彼を呼び戻すことも検討している可能性があるからだ。決定は本日下される見込みだ。





その背景には、クラブ首脳陣が検討し接触した他の候補者たちも残っている。パドヴァ行きが噂されていたものの、まだヴェネト地方での移籍が決まっていないグイド・パグリウカをはじめ、ファビオ・ペッキア、ガブリエレ・チョッフィらが挙げられる。今後数時間が、この状況の行方を左右することになるだろう。