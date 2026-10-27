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スペインを代表するアレクシア・プテジャスが、最多記録に並ぶ3度目の女子バロンドールを受賞し、世界サッカー界の頂点に正式に返り咲いた。MFのプテジャスがバルセロナと代表で見せた活躍により、この栄誉ある賞は6年連続でスペイン勢の手に渡った。

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頂点で続くスペイン勢の支配

プテジャスが2026年の女子バロンドールを受賞し、再び女子サッカー界の最優秀選手に輝いた。「ラ・レイナ」とも呼ばれる32歳のMFは、スペイン代表のチームメイト、アイタナ・ボンマティが持つ最多記録の3度に並んだ。プテジャスが初受賞した2021年から、直近6回の賞は両者が分け合っており、今回の受賞はスペインサッカーにとって大きな節目となる。

FIFAランキング上位50カ国のジャーナリストによる投票で、プテジャスは明確な差をつけて受賞した。かつてバルセロナでチームメイトだったエヴァ・パヨルが2位、マンチェスター・シティで得点を量産するFWカディジャ・ショーが3位に入った。プテジャスは2022年の欧州選手権直前に重い前十字靱帯損傷を負い、長い復帰への道を歩んできただけに、今回の受賞はひときわ喜ばしいものとなった。

感情のこもった受賞スピーチ

ステージでトロフィーを受け取ったプテジャスは、負傷から復帰するまでの苦難を振り返り、心を打つスピーチを披露した。かつてのチームメイトやスタッフとともに、困難な時期を乗り越えてきたことにも触れた。「私たちはチームとして素晴らしい瞬間を経験し、ケガという形で訪れた困難も乗り越えました。皆さんのキャプテンを務められたことを誇りに思います」と語った。

MFはまた、復帰までの最もつらい時期を支えてくれた身近な人々にも感謝を伝えた。「これは私の努力に対するトロフィーです。でも、家族、母、姉妹、友人、そして長年の付き合いになるピッチ外の私のチームのみんながいます。昨シーズン、再びあれほど楽しめたのは、皆さんのおかげだと分かっています。脚が言うことを聞かなくなったとき、膝が痛んだとき、もう一度歩き、走ることを覚えたとき、そして最も疑いを抱いたとき、皆さんはそばにいてくれました」と、感情を込めて続けた。

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4冠のシーズンを支えた圧倒的な数字

プテジャスは全公式戦で21得点13アシストを記録する見事なシーズンを送り、受賞を裏付けた。バルセロナが歴史的な4冠を達成するなか、プテジャスは負傷したボンマティがシーズン中の5カ月間を欠場したことで、さらなる責任を担った。欧州主要リーグの全選手の中で、ファイナルサードへのパス数とチャンス創出数はいずれも最多だった。

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チャンピオンズリーグでは7得点を挙げ、バルセロナの6年間で4度目となる欧州制覇に貢献した。同大会でプテジャスを上回る得点を挙げたのは、エヴァ・パヨルやアレッシア・ルッソといったストライカーだけだった。シュートに至った一連のプレーに151回関与した数字からも、試合を動かす能力は明らかだ。チームではベテランとなった今も、ピッチ上での影響力は衰えていない。

2026年夏、プテジャスはウィメンズ・スーパーリーグでの新たな挑戦を選び、大きな転機を迎えた。バルセロナとの契約満了後、億万長者のミシェル・カンが支援するロンドン・シティ・ライオネスに加入した。イングランドサッカーへの適応もその勢いを鈍らせておらず、WSLでの最初の7試合で既に3得点1アシストを記録。スペイン時代と変わらぬ実力を示している。

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次世代を勇気づけるプテジャス

プテジャスは次世代に向けて、誰もがサッカーを楽しめるという前向きなメッセージを送り、世界中でサッカー選手を目指す子どもたちに、愛する競技を続けるよう呼びかけた。性別や生まれ育った環境が子どもの夢を妨げるべきではなく、サッカーを心から愛するなら、男の子も女の子もピッチに立てると強調した。

「世界中の男の子と女の子へ。サッカーが好きで、プレーしたいなら、プレーしてください。男の子か女の子かは関係ありません。どこから来たかも関係ありません。誰かに『あなたにはできない』と言われても、耳を貸さないで。自分を信じてください」と語った。