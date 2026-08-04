レアル・マドリードのスター、ヴィニシウス・ジュニオールの代理人を務めるエージェント会社「ロック・ネイションズ」の社長マイケル・ヨーマークが、ロンドンのヒースロー空港に降り立った直後にSNSへ投稿を行い、ブラジル人選手の将来をめぐる新たな憶測の波を巻き起こした。彼はその投稿で「ロンドン、僕は今来ている。さあ行こう!」と述べており、アーセナルがこのブラジル人ウイングの獲得に関心を寄せているという高まり続ける噂が続く中での発言となった。

スペイン紙「アス」によると、アーセナルのミケル・アルテタ監督はヴィニシウスとの契約に真剣な関心を示しており、UAEへ移籍した場合にはチームの主力選手になると本人に伝えたという。これにより、選手の代理人によるこの突然のイギリスの首都への訪問には特別な重要性が与えられている。

この動きは重要な局面で起こっている。26歳のヴィニシウスは、ワールドカップ出場後の休暇を経て、昨日の月曜日にレアル・マドリードのトレーニングへ復帰したが、白い巨人での彼の将来は依然として不透明で、大きな疑問符に包まれたままだ。

このブラジル人スターのレアル・マドリードとの契約は2027年6月に満了するが、過去数か月にわたって断続的に交渉が行われたにもかかわらず、両者はこれまで契約延長の合意に至っていない。これにより白い巨人は難しい立場に置かれており、1年後に無償で選手を失うことを避けるため、この夏に売却へと踏み切る可能性がある。

夏の移籍市場が閉じるまで1か月を切り、ヴィニシウスが新監督ジョゼ・モウリーニョのチーム編成に組み込まれたなか、このブラジル人選手の状況は今後数日のうちに早急な解決を必要としているように見える。

レアル・マドリードのフロントは、ヴィニシウスの案件に対処するための3つのシナリオに直面している。1つ目は契約延長の最終合意に達し、彼の将来を取り巻く不透明さを解消すること。2つ目は2027年に無償で失うことを避けるため、今回の移籍期間中に売却すること。そして3つ目は何の変更も行わず、選手が契約を全うして2027年6月に無償で去るというリスクを取ることだ。

ヴィニシウスは近年のレアル・マドリードを代表するスターの1人だが、クラブとの関係はキリアン・エムバペの加入以降、目に見える緊張を経験してきた。エムバペはトップチームのスターとなり、これによりブラジル人はフランス人が得たものと同等の金銭的待遇を要求するに至ったが、クラブはこれまでそれを拒否している。