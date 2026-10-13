ロンドンでの授賞式、メッシがバロンドールを受賞者に手渡すのか？

アルゼンチン代表のスーパースター、リオネル・メッシが、今月26日にイギリスの首都ロンドンで開催される予定の2026年バロンドール授賞式を前に論争を呼んでいる。メッシが式典に出席し、受賞者へのトロフィー授与役を務める可能性があるという報道が広まったためだ。

ここ数時間、無名のサイトによる報道が、「ファン・ヘスス」という名の記者の話として、メッシが式典に出席する準備を進めており、さらに今年の受賞者にバロンドールを授与するという特別な役割を担うと伝えていた。

こうした報道を受けて、イタリア人の著名記者ファブリツィオ・ロマーノが、インテル・マイアミの主将がこの役割を担うための招待を受けていることを否定した。

ロマーノは「X」の公式アカウントで次のように投稿した。「リオネル・メッシがバロンドールの受賞者に賞を授与することはない。そのための招待を受けていないからだ」

さらにこのイタリア人記者は、アルゼンチン代表のスーパースターがバロンドール授賞式に出席すること自体、現時点では確定していないと付け加えた。これにより、注目の式典への登場に関して広まった報道には疑問符が付くことになる。









この報道への疑念は、リオネル・メッシ自身が2026年バロンドールの候補者リストに名を連ねていることでさらに強まる。ハリー・ケイン、ラミン・ヤマル、キリアン・エムバペといった他の著名なスター選手たちと並んで候補となっており、つまり彼は、受賞者に授与する役を務めると言われている賞を争う一人でもあるということになる。

理論上は彼が賞を授与する可能性を否定するものではないとはいえ、出回っている報道の信頼性について疑問が生じている。とくに、ファブリツィオ・ロマーノがアルゼンチン代表のスーパースターにこの役割の招待は出されていないと明言していることを踏まえればなおさらだ。

式典はロンドン・パラディウム劇場で開催される予定で、賞の創設から70年を祝う特別な回となる。

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