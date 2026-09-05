アトレティコ・マドリードのディフェンダー、マルコス・ジョレンテは、今節土曜日に行われたラ・リーガでアスレティック・ビルバオに0-3という衝撃的な敗北を喫したことを受け、チームがフリアン・アルバレスの得点への復調を切実に必要としていると強調した。

アルバレスは「サン・マメス」での試合で、チームが0-2とリードを許していた後半に途中出場したが、試合の流れを変えることはできず、アトレティコは今季初黒星を喫した。この出場は、夏の移籍市場閉幕以来、アルゼンチン人ストライカーにとって初めてのものであった。彼はバルセロナへの移籍交渉をクラブが拒否したことで、アトレティコに残留せざるを得なくなっていた。

ジョレンテはESPNが伝えた発言でこう語った。「フリアンは我々にとって決定的な選手であり、彼自身もそのことをよく分かっている。徐々にチームにフィットしていくだろう。それが早ければ早いほど良い。我々は彼のゴールを切実に必要としているし、彼が一日も早く100パーセントのレベルに戻れるよう支えなければならない」

アトレティコはビルバオ戦を、スターティングメンバーに純粋なストライカーを置かずに臨んだ。監督はアレックス・バエナとイ・ガンインを攻撃的な役割で起用し、残り30分強のところでアルバレスを投入した。一方、移籍市場最終日にレンタルで新加入したジョナサン・デイビッドはベンチに座ったまま出場しなかった。

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一方、ディフェンダーのダビド・ハンツコはチームメートの動きを称賛し、こう語った。「彼が良い状態にあり、責任を負って違いを生み出したいと思っているのは明らかだった。もちろん、ストライカーは守備ブロックの前でいくつかボールを失うものだが、彼が反転して左足でシュートを放ったとき、我々はあの攻撃の閃きを目にした」

ハンツコはこう付け加えた。「彼は我々の中で違いを生み出しており、私は彼が残留してくれて非常に嬉しい。チーム全体が彼を支え、後押ししている。我々は彼を必要としているし、彼も我々を必要としていると思う」

アトレティコ・マドリードは後半のわずか2分間で崩れ、46分と48分にニコ・ウィリアムズとロベルト・ナバロに立て続けに2失点を喫し、終盤にはオイアン・サンセットに3点目を許した。

ハンツコはこの崩壊についてこうコメントした。「わずか120秒で試合を落としたと言える。後半の入りは非常にひどいものだった。2分間集中力を失ってしまった。ハーフタイムの後に気が緩んでしまったのかどうかは分からない。難しい局面だったが、この躓きがシーズン序盤の早い段階で起きたのは、むしろ良かったのかもしれない」

同じ文脈で、ジョレンテはこう語った。「後半の最初の5分間で試合を無駄にしてしまった。あの5分間が我々の意欲を殺してしまい、その後はプレッシャーをかけることも、相手を動揺させるゴールを決めることもできなかった。良い前半を見せていただけに、こうしたことは繰り返してはならない。ミスを修正し、何が起きたのかその原因を分析しなければならない」

アトレティコ・マドリードには過酷な1週間が待ち受けている。チャンピオンズリーグでリバプールと対戦するため「アンフィールド」へと向かい、その後はラ・リーガでレアル・ソシエダの敵地に乗り込む。